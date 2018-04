LA PECADORA ¿Debo de tomar vitaminas? - Periódico Noroeste

COLUMNA

LA PECADORA ¿Debo de tomar vitaminas?

Algunos alimentos que debes consumir para que tu rendimiento sea al 100

Gaby Bravo

Las vitaminas son sustancias orgánicas, que están presentes en los alimentos, que resultan necesarias para la funciones de nuestro organismo.

Me encantaría decirles que con la pura alimentación balanceada ya no ocupamos consumir vitaminas/minerales. Pero no siempre comemos balanceado, no siempre comemos lo que debemos. ¿Cuántas frutas/verduras incluyes en tu día? Debemos de incluir de 3 a 5 piezas/tazas de frutas al dia. Y de verduras, 2 tazas por día.

Recomiendo siempre incluir (frutas/verduras) en todos los tiempos de comidas, no olvidándonos de las colaciones de media mañana y media tarde.

Prohibido que se te pase por ejemplo un desayuno sin tu “dosis” de vitaminas en forma de salsa con tu huevo, o mango picado para el lunch de tus hijos, etc.

Sé que es algo molesto andar tomando las vitaminas, como les digo a mis pacientes que se siente como si fuera una medicina, como si estuviéramos enfermos. Por eso me animo a hacer una lista, de las que considero más importantes, de las que más necesitamos, y así tú decides si las consumirás en forma de alimento, o en pastillas.

*VITAMINA C. No solo te ayuda a que no te enfermes de gripe, te ayuda a que no te enfermes de nada, te ayuda a tener bonita tu piel, porque regenera el colágeno. También participa en la oxidación de grasa de tu cuerpo. La vitamina C la contienen todos los cítricos como la toronja, mandarina, naranja, limón, fresa, papaya, guayaba, pimiento morrón. El detalle con la vitamina C es que se empieza a oxidar o a “perder” en cuanto partes esa fruta/verdura.

La vitamina C se va si metes al calor ese alimento, o si lo congelas. Es por eso que te recomiendo las frutas/verduras que las consumas en su forma más simple y más sencilla. Recién partidas. ¿Qué cantidad? De 500 a 2000 miligramos al día. Si tu cuerpo está recibiendo en exceso esta vitamina, no pasa nada. Tu mismo cuerpo la va desechando.

*VITAMINA D. Esta es necesaria para tener tus huesos fuertes y para tener un buen sistema inmunológico. ¿Qué dosis recomiendo? 5000 UI. Su fuente principal es el sol, pero también sabemos que exponernos al sol puede ser malo. ¿En qué alimentos se encuentra? En el salmón, sardinas, hongos, YEMA de huevo; recalco yema, porque queremos agarrar la moda de comer puras claras. Te recomiendo que incluyas unas 3-5 yemas a la semana. Te podrías hacer un omelette de 1 huevo con 2 claras.

*CALCIO. Ayuda a tener fuertes tus huesos, ayuda a controlar la presión arterial, ayuda a la contracción muscular. ¿Dónde se encuentra? Sé que todos creemos que en los lácteos, y sí, pero no se absorbe en su totalidad. Por eso debemos de incluir la chía, ajonjolí, sardinas, lentejas, frijoles, brócoli. ¿Cantidad si decides suplementarte? 500 mg.

*HIERRO. Ayuda a la producción de la hemoglobina. Lleva oxÍgeno a las células. ¿Dónde lo encuentras? En la carne de res, pollo, pavo, espinaca, brócoli, frijol, lenteja. ¿cantidad? 18 mg.

*MAGNESIO. Ayuda a tener tus huesos fuertes (mejorar densidad ósea al igual que el calcio). Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, puede ayudar a disminuir el cortisol (hormona del estrés), mejora la calidad del sueño. ¿Cantidad? 500 mg por la noche de preferencia, porque si lo consumes al mismo tiempo que el CALCIO no se absorbe en su totalidad ni el calcio ni el magnesio. ¿En qué alimentos lo encuentras? Almendras, germen de trigo, nueces. Con este mineral, es un poco difícil que te aporte la cantidad necesaria por medio de estos alimentos que te menciono. Tal vez en este si seria necesario que tomaras en suplemento (pastilla).

*ZINC. Al igual que el Hierro, ayuda a la producción de la hemoglobina. Mejora tu ambiente hormonal. ¿Cantidad? 20 mg. ¿En qué alimentos? YEMA de huevo, carne, frijol, lentejas.

Para que tu rendimiento sea al 100, al igual que tu salud, por favor incluye estos alimentos.