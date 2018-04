La SAS inicia temporada con Noches de Broadway - Periódico Noroeste

MUSICALES

La SAS inicia temporada con Noches de Broadway

La Temporada SAS-Isic inicia en el Jardín Botánico con un espectáculo Noches que reúne las mejores piezas de los musicales de Broadway

Nelly Sánchez

Toda la pasión de El hombre de la Mancha, el glamour de Mi bella Dama, la alegría de Mame, la fuerza de El fantasma de la ópera, la emoción de Los miserables, vivieron en una sola noche los sinaloenses, en el inicio de la Temporada de Primavera 2018, de la SAS-Isic.

En Noches de Broadway, el público disfrutó de una selección de piezas de grandes musicales que cada año se ofrecen en Broadway, Nueva York, en el que participaron Claudia Cota, Margarita Tizoc, Gabriel Navarro y Ricardo Rodríguez, acompañados por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, dirigida por el maestro Miguel Salmón del Real, e integrantes del Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa.

La noche inició con Cool and fugue, una pieza orquestal de West Side Story, de Leonard Bernstein, y siguió con otra pieza clave de este musical, I feel pretty, a cargo de la soprano Claudia Cota, y así como de Rosa Dávila, Arisbé de la Barrera y Estefanía Cano, integrantes del Taller de Ópera.

El barítono Gabriel Navarro, quien protagonizó el año pasado El hombre de la mancha en la Ciudad de México, cantó para los sinaloenses Sueño imposible, de ese mismo musical; y luego el tenor Ricardo Rodríguez interpretó This is the moment, del musical Jekyll y Hyde.

Cota volvió a la escena para compartir Think of me, de El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Weber, y de este mismo musical, Navarro interpretó The music of the nigth, y al final, los dos hicieron el Dueto del laberinto.

El entusiasmo del público creció cuando los solistas cantaron Mame, del musical de Jerry Herman, en la que estuvieron acompañados por el Coro de Ópera, y con la que cerraron la primera parte del espectáculo.

En la segunda parte, la OSSLA tocó la Obertura, del musical Candide, de Leonard Bernstein y dio paso al tenor Ricardo Rodríguez, con una extraordinaria interpretación de Si yo fuera rico, del Violinista en el Tejado, de Jerry Bock.

Luego, una selección de Los Miserables, de Claude-Michel Schonberg, entusiasmó al público: On my own, a cargo de Margarita Tizoc; Stars, con Gabriel Navarro y I dreamed a dream, con Claudia Cota.

La OSSLA se introdujo en la Obertura de Mi bella dama, de Frederick Loewe, y después Rosa Dávila y Arisbé de la Barrera cantaron Podría bailar toda la noche.

Claudia Cota siguió con una bella versión de Edelweiss, de The sound of the music, de Richard Rodgers, en la que la acompañó coro femenino.

La noche cerraba con el Mambo, de Bernstein, a cargo de la OSSLA cuando el público pidió más.

Y entonces, Salmón del Real llamó a los solistas y a manera de encore juntaron sus voces para interpretar Cantina band, de La Guerra de las Galaxias, de John Williams; y todos, incluidos los solistas del Taller de Ópera, New York, New York, de John Cander, y Can´t take my eyes off you, del musical Jersey Boys, de Bob Gaudio.