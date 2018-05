Las alas de Titika: Campañas, promesas... ¿madres? - Noroeste

Las alas de Titika: Campañas, promesas... ¿madres?

María Julia Hidalgo

En tiempos electorales, hay que tener un poco de locos y otro tanto de autistas para escuchar tanto prometedor de bienestar sin caer embelesados. Si se trata de elegir por las promesas de campaña, bastaría escuchar a cada uno de los candidatos y quedarnos con quien promete más; pecaríamos de masoquistas si no optamos por quien nos ofrece una mejor calidad de vida. Sin embargo, quienes hemos votado más de una vez sabemos que la mayoría de las promesas han quedado en un vano recuerdo, y las cumplidas nos han acarreado algún nuevo problema.

Cuando algún experto da una charla y nos señala lo que vivimos, mostrando estadísticas y comparativos, por ejemplo: del estado de violencia, del número de muertos, de desplazados, del bajo nivel educativo y cualquier otro asunto que nos suene familiar, el resultado y el sentir generalizado es de molestia y de indignación. Pero sería más provechoso que en lugar de decirnos lo que ya sabemos, nos propusieran cómo salir de la situación. ¿Acaso no fue una promesa de campaña invertir en la seguridad para caminar confiados por las calles?, el problema es que no nos dijeron cómo; de inicio agotaron el último recurso y ahora el número de muertos se contabiliza con cifras de horror.

De las promesas que he escuchado en esta contienda apostaría mi voto por eliminar el derroche gubernamental y por ordenar la recaudación fiscal quitando privilegios a las grandes empresas que no pagan o pagan muy poco, en contraste con lo que pagamos la mayoría de los empleados; el desaliento llega cada quincena con el descuento de la nómina.

También es cierto que a la hora de la verdad termina ganando el feeling que sentimos por nuestro favorito; esa intención de voto no cambia así nos llenen las pantallas y los edificios de inútil y sonriente campaña -valdría más no hacer vano derroche-. Pero si así lo decidiéramos, aún en esa línea de afinidad, podemos explorar la credibilidad en el cumplimiento de las propuestas.

Como ciudadana yo también presento mi propuesta y tiene que ver con la educación, en primer lugar, para combatir la inseguridad, que es a mi parecer un problema prioritario. Lamento que ningún candidato haya mencionado en el primer debate el número de muertos, los casos resueltos, el rezago educativo, ¿será que cada uno lo percibe como algo intrínseco en cada una de sus propuestas?, espero que sí.

¿Cómo retomar la educación? Para no caer sólo en el señalamiento, aquí va el cómo: Jornadas laborales ‘reducidas’ a las madres; nunca he escuchado esto en una campaña, sin embargo es una medida gubernamental común en países desarrollados. ¿Acaso nadie aprecia que las madres deban compartir más tiempo con sus hijos?, ¿qué no se ha dicho hasta el cansancio que la educación nace en cada hogar?

¿Quién está con los hijos cuando ambos padres trabajan?, ¿los hijos de las madres solteras deberán estar doblemente solos? Si se habla de que hay generaciones perdidas y de que los menores son presa fácil de los grupos delictivos, ¿tendría algún beneficio reconsiderar las jornadas de las madres?, por lo menos tal acompañamiento promueve a la formación de seres afectivamente más sanos, por si cualquier otro beneficio no fuera suficiente.

Qué difícil debe ser la tarea de un presidente cuando hay tantos asuntos que resolver, pero si se arrebatan por estar en el poder es porque presumen capacidad para proporcionar seguridad y bienestar; sólo dígannos cómo.

Recuerdo cuando era niña y salí por primera vez del país, me maravilló ver tanto orden y limpieza y me pregunté, ¿si los políticos viajan mucho, por qué no ven lo que funciona en otros países para hacerlo en el nuestro? Ahora, con el paso de los años mi pregunta infantil sigue presente; he encontrado de todo, menos tiernas respuestas. Cada seis años, la intención de voto va por un buen gobierno; pensar en más tiempo entre hijos y madres, o padres, puede ser un buen comienzo.

