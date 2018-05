Laura Delia Hernández y Laura Gavica son mamás solidarias - Noroeste

Día de las Madres

Laura Delia Hernández y Laura Gavica son mamás solidarias

Madre e hija comparten sus lazos de amor, servir y predicar con el ejemplo

Susana Guevara

09/05/2018 | 05:00 AM

MAZATLÁN._ Hay madres e hijas que comparten más allá de un lazo de amor o un nombre, como Laura Delia Hernández Hernández y Laura Gavica Hernández.

Ellas trabajaron en la misma empresa telefónica y crecieron en un ambiente familiar de espíritu de servicio, por lo que actualmente son parte del Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja Mazatlán.

Una familia de voluntarios

Desde que tiene uso de razón, Laura Delia vio a sus padres que realizaban diferentes actividades para ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio.

“Mi papá fue de los primeros bomberos voluntarios en Mazatlán. Mi mamá, que trabajó en la misma empresa que yo, se daba el tiempo de hacer colectas para apoyar al recién fundado voluntariado”, recuerda.

“Ahí surge mi deseo de querer ayudar sin mirar a quién, valor que también inculqué a mis hijos y nietos, ellos también participan en las campañas y eventos”.

Sus primeras colaboraciones fueron en el voluntariado del DIF Mazatlán, cuando Conchita de Rice lo presidió, de 1989 a 1992.

Al jubilarse por sus 31 años de servicio, fue invitada por Lupita de Hernández a unirse al voluntariado de Cruz Roja.

En ese entonces (2002), Laura Delia estudiaba la Licenciatura en Psicología en la Semi Escolarizada de la UAS, por lo que se comprometió que, al terminarla, se uniría para dedicar la mayor parte de su tiempo.

Fue en septiembre del 2006 cuando llegó a Cruz Roja, donde hasta la fecha ha realizado servicio social como psicóloga y se ha involucrado en los proyectos para la recaudación de fondos

Una hija en Cruz Roja

Laura Gavica tiene poco tiempo en el comité voluntariado, tres años, pero es como si tuviera más, pues desde que su mamá forma parte de él, la apoyaba.

“Inicié en Cruz Roja por invitación de mi mamá. Anteriormente me había involucrado en algunos eventos solo como apoyo, por lo que ya conocía a la mayoría y fue sencillo incorporarme”, comparte.

“Todas me recibieron de una manera cálida y amorosa. Es un honor convivir, trabajar y servir con mujeres valiosas y altruistas”.

Laura agrega que desde niña admira a las señoras que formaron y aún forman parte del comité, ya que dedican parte importante de sus vidas en esta misión.

“Para mí son únicas, son un gran ejemplo a seguir. Existe mucho trabajo en la labor recaudatoria, no solo es una foto; es el privilegio de dar, hacer y servir”.

La labor de ser madre

Laura Delia tiene cinco hijos, Laura, Karla, Gabriela, Cristino y Ana, y asegura que desde que llegaron a su vida, le dio otro sentido, es muy fácil amarlos.

Ahora disfruta de otra faceta como mujer, ser abuela, por lo que trasmite a los pequeños los mismos valores con los que crecieron sus hijos.

Laura fue mamá joven y, sobre la marcha, aprendió cómo serlo y siempre recibió el apoyo de su madre para la formación de sus hijos, Laura, Karla, Georgia y Jorge.

Los cuatro siempre han tenido la iniciativa de no cruzarse de brazos ante las necesidades del prójimo, tres de ellos tienen formación scout, por lo que conocen la importancia del altruismo en la sociedad.

“Mis cuatro hijos siempre han tenido la iniciativa de no cruzarse de brazos ante las necesidades de su prójimo, de dar sin esperar nada a cambio, solo por el gusto de servir. Tenemos siempre en nuestra mente que quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Laura Delia Hernández

Hijos: Laura, Karla, Gabriela, Cristino y Ana

Laura Gavica Hernández

Hijos: Laura, Karla, Georgia y Jorge.