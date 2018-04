'Le he cumplido a mis representados', asegura Aarón Rivas - Periódico Noroeste

'Le he cumplido a mis representados', asegura Aarón Rivas

El candidato a Diputado federal por el Distrito 5 de la coalinción PRI-PVEM-Panal, presume logros como Alcalde y Diputado local

Antonio Olazábal

Aarón Rivas Loaiza, candidato a Diputado por el Distrito 5 de Culiacán, afirmó que en los puestos de la función pública en los que ha trabajado, le ha cumplido a quien le ha tocado representar.

“Yo fui Diputado local dos veces y en los distritos en los que me ha tocado representarlos les he cumplido, saben de la casa de gestoría, me han recibido bien, dos, tres, cuatro personas pues a lo mejor no es del agrado, pero vamos caminando, hemos recibido el apoyo y vamos bien”, aseveró.

