Le he cumplido a mis representados: Rivas - Periódico Noroeste

Le he cumplido a mis representados: Rivas

El candidato a Diputado federal por el Distrito 5 de la coalinción PRI-PVEM-NA, presume logros como Alcalde y Diputado local

Antonio Olazábal

Aarón Rivas Loaiza, candidato a Diputado por el Distrito 5 de Culiacán, afirmó que en los puestos de la función pública en los que ha trabajado, le ha cumplido a quien le ha tocado representar.

“Yo fui Diputado local dos veces y en los distritos en los que me ha tocado representarlos les he cumplido, saben de la casa de gestoría, me han recibido bien, dos, tres, cuatro personas pues a lo mejor no es del agrado, pero vamos caminando, hemos recibido el apoyo y vamos bien”, aseveró.

Además presumió obras que gestionó cuando fue Alcalde de Culiacán, también subrayó que su experiencia como Secretario de Desarrollo Económico, lo hace conocer las necesidades que tiene el Culiacán y Sinaloa.

“Como Alcalde dejé obras en las colonias, ya sea una calle, un reencarpetado en su momento o tapado de baches... pero lo que la gente recuerda son las obras extraordinarias que dejamos como Presidente municipal”, recordó.

“Lo que es los pasos deprimidos, aquí hay cuatro, su servidor le tocó construir tres y uno dejar el recurso ya etiquetado para que lo construyeran, ¿se acuerdan del Parque Revolución, se acuerdan del Centro Cívico Constitución, se acuerdan del estadio, de los bulevares que nos tocó construir? por supuesto gestiones con el Gobierno federal, gestiones con el Gobierno estatal”, detalló.

Rivas Loaiza mencionó que desde hace tiempo tenía ganas de ser Diputado federal, además defendió que no todos los actores políticos del PRI son corruptos.

“Yo tenía ganas de ser Diputado federal, por supuesto que lo voy a ser, con el favor de Dios, y con el apoyo de los ciudadanos, porque seguro estoy que a Sinaloa con una buena gestión en el Gobierno federal a los sinaloenses y culiacanenses les va a ir mejor”, señaló.

“No todos somos iguales... no se le puede juzgar a todos por parejo, si usted revisa su mano, todos sus dedos no son iguales, y la gente está recibiendo la oferta política de la persona”, profundizó.

------------