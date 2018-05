Líderes de la IP ligados a Salinas se reunieron en Valle de Bravo a firmar otro desplegado: AMLO - Noroeste

ELECCIONES 2018

Líderes de la IP ligados a Salinas se reunieron en Valle de Bravo a firmar otro desplegado: AMLO

Los empresarios mexicanos han entrado de lleno en la campaña presidencial por las supuestas presiones para que los candidatos se unan contra el favorito en las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, aseguró que no está en contra de los empresarios del país. “Quiero dejar muy claro que no estamos en contra de los empresarios de México, no estamos en contra de la Iniciativa Privada”, dijo el tres veces candidato a la Presidencia de la República.

Durante su primer mitin de esta mañana en el municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León, el candidato señaló que los desplegados en su contra por parte de las cámaras empresariales continuarán. López Obrador explicó que “el grupo que se cree dueño de México” se reunió hace unos días en Valle de Bravo, en el Estado de México, para firmar una publicación que saldrá posiblemente el día de mañana.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1