'LIKE' inicia grabaciones en foro - Periódico Noroeste

TELEVISIÓN

'LIKE' inicia grabaciones en foro

En la ceremonia estuvieron Pedro Damián, Rodrigo Murray, Gaby Zamora, Oscar Schewbel, Zoraida Gómez, Reynaldo Rossano, Lenny Zundel, Wendy Braga y los 13 nuevos protagonistas juveniles

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Con motivo del inicio de grabaciones en foro de LIKE, nueva producción de Pedro Damián, el miércoles, en el foro 14 de Televisa San Ángel, se realizó una ceremonia de bendición budista.

En la ceremonia estuvieron presentes el productor Pedro Damián, Rodrigo Murray, Gaby Zamora, Oscar Schewbel, Zoraida Gómez, Reynaldo Rossano, Lenny Zundel, Wendy Braga y los 13 nuevos protagonistas juveniles de esta historia, indica un comunicado.

Elenco y producción de 'LIKE' en la ceremonia de bendición budista.

Sobre este nuevo proyecto, Pedro Damián señaló que Like es una telenovela incluyente, en la que participan jóvenes de diversos países. Explicó que en la trama, cada uno de ellos tendrá una historia de vida fuerte y dura.

LIKE narra las vivencias de un grupo de jóvenes internados en una prestigiada y cosmopolita institución educativa, el Life Institute of Knowledge and Evolution (LIKE), en la que, a través del amor, la amistad y la música, transformarán su mundo interior y exterior, en un proceso en el que cada tropiezo los hará más fuertes.

TRANSMISIÓN

"LIKE" se emitirá por las estrellas, en el segundo semestre de 2018.