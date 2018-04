Lilia halla en El Caimanero el sustento de su familia - Periódico Noroeste

ROSARIO

Lilia halla en El Caimanero el sustento de su familia

El negocio lo inició junto a su esposo, Felipe Zambrano, con el fin de autoemplearse y obtener así el sustento

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ A 20 años de iniciar su restaurante en las playas de El Caimanero, Lilia Bastidas Uzeta, asegura que pese a las dificultades no ha pensado dejarlo, pues al disfrutar cada día del mar la hace sentir libre.

“A mí me encanta, me siento libre, hasta te desestresas, prefiero estar aquí a estar en otro lado encerrado”, aseguró.

El negocio lo inició junto a su esposo, Felipe Zambrano, con el fin de autoemplearse y obtener así el sustento para la familia.

“Nosotros construimos el restaurante porque buscábamos estar mejor como familia”, añadió.

Recordó que tuvieron una breve pausa, a la que llamó la prueba de fuego, pues les incendiaron su negocio hace siete años antes de iniciar la Semana Santa.

“No quedó nada, yo pensé que ahí iba a quedar el negocio porque no quedó nada”.

Recordó que mientras comía un taco de tortilla con queso, le dio la fuerza necesaria para iniciar desde cero y descubrir su fortaleza de espíritu.

No obstante las pruebas no terminaron ahí ya que poco después perdió a su esposo y pilar en el negocio, pero la necesidad de sacar adelante a sus cuatro hijos fue un nuevo impulso.

“Es pesado, pero me gusta trabajar, no me quejo, siempre me ha gustado trabajar y más para sacar a mis hijos adelante”, expresó la madre de familia.

Manifestó que no obstante no todo ha sido malo, ya que en este negocio le ha permitido conocer mucha gente, tanto del país como del extranjero, gobernantes y artistas.

Entre las anécdotas, narró que para una visita del entonces Gobernador Mario López Valdez, le pidieron preparar una gran variedad de platillos, pero al final sólo pidió un caldo de pescado.

Para atraer a los visitantes, dio a conocer que creó su aderezo para sarandear pescados, camarones, incluso, pulpos.

Lilia confiesa que le ha gustado siempre estar innovando platillos con todos los ingredientes del mar para ofrecerlo a los clientes.