Lista la diversión motorizada - Periódico Noroeste

Mañana, en la SSM 2018

Lista la diversión motorizada

Mañana arranca la 23 Legendaria Semana de la Moto; mazatlecos y visitantes podrán disfrutar de la adrenalina pura

Marisela González

MAZATLÁN._ Adrenalina y mucha diversión, así como diferentes actividades, se esperan en la edición 23 de la Legendaria Semana de la Moto Mazatlán 2018, que se celebra desde hoy y hasta el domingo 8 de abril, en el puerto.

Bikers de distintas partes de la República y el extranjero podrán disfrutar de las atracciones que ofrece la ya tradicional fiesta.

Conciertos, música en vivo, concursos como moto custom, stunt riders, así como las rutas mágicas por los pueblos cincunvecinos y el magno desfile por el Malecón serán de las actividades que podrán gozar los asistentes.

Jesús Manuel Aguirre Romero, más conocido como Tarzán, integrante de Motoclub Mazatlán, organizador del evento, se declaró listo para disfrutar de la internacional celebración sobre dos ruedas.

“Desde siempre me han gustado las motos, por mi familia, son mecánicos y les gustan, sobre todo a mi abuelo Vicente; así que ya más grande decidí ingresar al motoclub, porque me gusta el ambiente de la Semana de la Moto, el recibir a los amigos de otras partes, la verdad me gusta mucho la hermandad que se vive”, explica Jesús Manuel.

“El evento en sí es familiar, hay actividades para todas las edades, hay fiesta en la playa, concursos de motos, también se presentan en la Plaza de la Moto los Stunt Riders, los cuales hacen malabares con las motos y atraen la atención de los niños y de todos los integrantes de la familia, por lo que la invitación es abierta”.

Locales y visitantes se deleitarán con la gran fiesta motorizada, que tiene como sede la Plaza de la Moto, ubicada a un costado de Sam’s Club.

Este año, el elenco musical estará integrando por Genitallica, El Tri y Ángeles Azules, quienes harán vibrar la Plaza de la Moto.

PROGRAMA

Miércoles 4 de abril

10:00 a 22:00 horas Registros en la Plaza de la Moto

18:00 a 01:00 horas: Conciertos con DJ Nhas, Fuel Raptor, Cloakas Rock, y Los Buckets

Jueves 5 de abril

9:00 a 14:00 horas Paseo a Isla de la Piedra; salida, Plaza de la Moto

10:00 a 22:00 horas Registros en la Plaza de la Moto

16:00 a 17:00 horas Show Freestyle

17:00 a 20:00 horas Conciertos con DJ y Corvus

20:00 a 20:30 horas Inauguración

20:30 a 12:30 horas Conciertos con Banda Sinaloense y La Rezaka

00:00 a 02:00 horas: Concierto de Genitallica

Viernes 6 de abril

9:00 a 14:00 horas Paseo a La Noria; salida, Plaza de la Moto

9:00 a 14:00 horas Ruta Enduro; salida, Plaza de la Moto

10:00 a 22:00 horas Registros en la Plaza de la Moto

10:00 a 11:00 horas DJ Nhas

10:00 a 17:00 horas Beach Party Oyster Bar

12:00 a 13:30 horas Tattoo Contest

13:30 a 14:30 horas La Rezaka

14:30 a 17:00 horas Bikini Constest

14:00 a 17:00 horas Ruta 4x4

16:00 a 17:00 horas Show Freestyle

17:00 a 18:00 horas Moto Custom/Chica Biker

18:00 a 19:30 horas Stunt Riders

20:30 a 21:00 horas Homenaje a los caídos

21:00 a 22:30 horas Concierto Los Sicarios del Rock&Roll y Nunca Jamás

00:00 a 02:00 horas: El Tri

Sábado 7 de abril

1 0:00 a 22:00 horas: Registros en la Plaza de la Moto

10:00 a 11:00 horas, DJ Nhas

17:00 a 19:00 horas: Desfile por el Malecón

19:00 a 22:00 horas: Conciertos de Cantoya, Vaquero Kamikaze, y Sumo Band.

21:30 a 22:00 horas: Clausura

23:00 a 01:00 horas: Concierto Los Ángeles Azules

01:00 a 02:00 horas: Los Monstruos del Espacio Exterior

Domingo 8 de abril

10:00 a 14:00 horas: DJs