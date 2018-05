Llama Clouthier a Quirino Ordaz a no permitir violencia en elección - Noroeste

Llama Clouthier a Quirino Ordaz a no permitir violencia en elección

Espera candidato independiente al Senado que la declinación en Guasave de Jesús López Rodríguez no haya sido por amenazas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel sabe muy bien que durante su campaña sí hubo violencia y no debe permitir que en la presente elección suceda lo mismo, por lo que no debe permitir que se contamine este proceso, dijo Manuel Clouthier Carrillo.

El candidato independiente a Senador expresó que el proceso electoral debe de correr con toda la tranquilidad y confianza para que los ciudadanos salgan el 1 de julio a manifestar su expresión en el voto.

“Yo esperaría que la violencia y la inseguridad no contaminen los procesos electorales, hago un llamado incluso al propio Gobernador porque él sabe que en su campaña sí hubo violencia y sabe que no puede permitirlo”, expresó.

En Guasave dos días antes de iniciar las campañas de la elección local, el Diputado federal con licencia Jesús Antonio López Rodríguez anunció que declinaba a su intención de contender por la Alcaldía abanderando a la coalición Por México al Frente.

Aunque argumentó problemas de salud que eran impostergables, se ha especulado que la renuncia a la candidatura obedeció a amenazas del crimen organizado.

“Yo no sé la razón por la que se haya bajado, me pudo porque me consta que ‘Chuy’ es un buen hombre”, dijo Clouthier Carrillo, “ahora que ando en Guasave quisiera ver la posibilidad de saludarlo y platicar si hay algo en ese sentido, sería muy lamentable que así fuese, yo esperaría que no fuese así, que no lo hubieran amenazado, porque sería muy lamentable que se empiece a contaminar el proceso”.

El candidato al Senado aclaró que durante esta campaña él no ha recibido intimidaciones ni amenazas, pero que cuando éstas llegan lo hacen desde el poder, no del crimen organizado.

“Las amenazas de este tipo pueden venir solamente desde el poder, no del crimen organizado, no inventen, a las personas que yo conozco donde ya empiezan a reprimirlas son gentes que están y que trabajan en el gobierno y ya empezaron a amenazarlas o a reprimirlas a quererlas correr porque se están manifestando abiertamente a favor de otros candidatos”, lamentó.

Sería muy lamentable que el caso de ‘Chuy’ obedeciera a una amenaza desde el poder, sostuvo.