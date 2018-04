Llama Tiznado Flores a analizar a Inda Mayorquín - Periódico Noroeste

CASO DE LÁZARO ISAÍAS

Llama Tiznado Flores a analizar a Inda Mayorquín

El actual Secretario del Tribunal Municipal formaba parte de su equipo jurídico de la Comuna, dijo la Síndica Procuradora con licencia

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La Sindica Procuradora con licencia, Claudia Tiznado Flores, indicó que hay irregularidades en el laudo que ganó el dirigente sindical vitalicio Lázaro Isaías Hernández López, el principal es que quien sentenció era el mismo abogado que peleaba el caso.

“Todo lo que vi del expediente no creo que me lo hayan enseñado, no puede ser posible que quien empezó defendiendo el caso (del Municipio) sea el mismo que da el laudo ya como Secretario del Tribunal Municipal”, dijo.

Informó que Miguel Ángel Inda Mayorquín formaba parte de su equipo jurídico como Sindica Procuradora, por lo que el Cabildo le encomendó la defensa del caso de jubilación de Hernández López.

Era quien se encargaba de defender los intereses del Municipio, sin embargo, nunca presentó una renuncia a su departamento y ella lo veía ir al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y no veía problema, pues era quien se encargaba de defender los casos del Municipio y de su departamento, señaló.

En algún momento le manifestó el interés de que formara parte del Tribunal como Secretario, ella le señaló que sí era una manera de mejorar podía hacerlo, pero la renuncia no la presentó a su departamento, aunque era parte del personal a su cargo, dijo.

“Él siempre ha ido y venido, pensé que estaba haciendo los casos de nosotros, él empezó a defender el caso y terminó siendo Secretario del Tribunal, él es pieza clave en este laudo”, expresó Tiznado Flores.

El abogado no podía ser Juez y parte, pues a ella no se le notificó de su cambio al Tribunal, por lo que considera que esa es una de las irregularidades e indicó que no niega la responsabilidad que tiene.

Sin embargo, considera que se tiene que investigar bien.

Mientras que en defensa de su candidatura como regidora, manifestó que lo hace porque quiere seguir sirviendo a la gente y puede ver a todos de frente.

Acude Tiznado Flores a oficina; se incomodan empleados

Personal del Ayuntamiento indicó que la Síndico Procurador con licencia, Claudia Tiznado Flores, estuvo en lo que era su oficina y que estaba acomodando carpetas y documentos, lo cual a su consideración no era correcto porque ella ya no forma parte del equipo de os funcionarios en la Comuna.

Al respecto, Tiznado Flores manifestó que fue a revisar y acomodar documentos para que la entrega recepción a la Síndica Procuradora, Rosalva Barrón Crespo, sea más ágil y no con el ánimo de acomodar nada.

“Es una visita, revisando documentos para hacer entrega-recepción, no se de quien cuidarme, a veces por hacer las cosas bien te salen mal, no existe ningún dolo para poder estar aquí, recuerden que salí en sábado, lo único que quiero es hacer una entrega bien”, aseguró.

Señaló que solo era revisar documentos para que estos estuvieran en orden para agilizar el proceso, pero indicó que no haría nada más que pusiera en riesgo su persona o se le señalara de hacer algo indebido.