Llega Creedence Clearwater Revisited a cantar junto al mar - Periódico Noroeste

TIANGUIS TURÍSTICO

Llega Creedence Clearwater Revisited a cantar junto al mar

Con dos miembros originales de la legendaria banda Creedence Clearwater Revival, el quinteto se presentará este sábado en Mazatlán para romper el hielo en el Tianguis Turístico

Fernando Espinoza

El rock de Creedence Clearwater Revisited sonará al ritmo de las olas del mar de Mazatlán. Hoy se presenta la icónica banda estadounidense frente al Monumento al Pescador en el arranque del Tianguis Turístico 2018.

Los lazos del "Sonido Creedence" con México son tan fuertes que hasta Juan Gabriel les hizo un homenaje. Poco antes de morir "El Divo de Juárez" grabó por primera vez una canción que no fuera de su autoría: la versión en español del éxito "Have you ever seen the rain?".

