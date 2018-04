Llegan Moreno Valle y Zambrano para apoyar a candidatos del Frente en Sinaloa - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

Llegan Moreno Valle y Zambrano para apoyar a candidatos del Frente en Sinaloa

El ex Gobernador de Puebla y el ex líder del PRD participan en una conferencia de apoyo a los candidatos al Senado y a diputados federales

José Abraham Sanz

El ex Gobernador Puebla y ex aspirante a candidato de la República en el Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, y el ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrado, acudieron esta mañana a una conferencia de prensa de apoyo a los candidatos de la coalición que forman sus partidos con el Movimento Ciudadano, a nivel nacional, y además con el Partido Sinaloense a nivel local.

En la reunión estuvieron presentes los dirigentes locales de los partidos, Sebastián Zamudio Guzmán, del PAN; Audómar Ahumada Quintero, del PRD; Mario Imaz, de, MC; y Víctor Corrales Burgueño, del PAS.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1