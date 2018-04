Llevan 'Abusado, abusón' a Mazatlán - Periódico Noroeste

Llevan 'Abusado, abusón' a Mazatlán

El grupo culiacanense Todo Terreno presentará la obra que aborda el tema del bullying en el Parque Venustiano Carranza

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Este sábado, en el parque Venustiano Carranza, ubicado en la puerta del Museo de Arte de Mazatlán, se va a montar la obra Abusado, abusón del grupo de teatro culiacanense Todo Terreno, a las 17:00 horas, entrada libre.

Es una obra para niños que cuenta la historia de Maritza, que expresa: “Mi papá no me escucha, mi mamá no me entiende, mi abuelita está muy vieja, la directora siempre me está señalando, mi maestra no me habla, mis compañeros se burlan; es una niña que, para ser escuchada, golpea y amenaza a sus compañeros de salón”.

Todo esto sucede hasta que a su escuela llega una nueva compañera, que tiene mucho que decir...

Todo Terreno Teatro es una compañía fundada y dirigida por Juan Mendoza.