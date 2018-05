Llevan Marketo String Quartet la música a todos los rincones - Noroeste

DESDE MOZART HASTA STAR WARS

Llevan Marketo String Quartet la música a todos los rincones

Marketo String Quartet está integrado por cuatro músicos destacados de la OSSLA: Olga Khudoblyak, Xavier Tortosa, Carlos Guadarrama y Octavio Hidalgo

Nelly Sánchez

Conformado por cuatro músicos provenientes de distintos países México, Ucrania, Ecuador y España, el Marketo String Quartet se ha propuesto un objetivo claro: acercar la música de cámara a todo tipo de público.

Olga Khudoblyak, Xavier Tortosa, Carlos Guadarrama y Octavio Hidalgo, dos violines, viola y chelo, son integrantes destacados de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Se conocieron ahí.

Además son maestros de nuevas generaciones de músicos y hace dos años crearon el cuarteto que con la música proyectan energía y vitalidad en el escenario, pues además de interpretar música de Mozart, Beethoven o Mendelson, su hit es Star Wars y una vez hasta les sugirieron tocar música de Lady Gaga.

"Nos estamos saliendo de la caja, abarcamos todo, queremos que la gente se acerque a la música de la manera que sea: por lo popular, lo navideño, lo mexicano, que tengan conocimiento de todos los estilos, épocas y gustos", asegura Carlos Guadarrama, violista del cuarteto.

Olga es originaria de Ucrania, Xavier de España, Octavio de Ecuador y Carlos de México. Llegaron a Culiacán en distintos momentos, con un sueño que comparten: hacer música y llevarla a todos los rincones. Y lo han cumplido y su estancia ha estado llena de satisfacciones.

La idea del cuarteto surgió hace dos años, cuando Xavier, Carlos y Octavio venían de Guamúchil. Estaba por iniciar la temporada de música de cámara de la OSSLA y decidieron que era la ocasión de reunirse y empezar a trabajar un repertorio propio.

Tenían todo para tener éxito: eran compañeros en la OSSLA, daban clases en las mismas escuelas.

"En ese viaje", recuerda Xavier, "se empezó a fermentar todo para el cuarteto, y empezó primero como una propuesta para simplemente el concierto de la temporada, pero poco a poco como nos gustó la idea y pensamos en hacer otros conciertos, en que podíamos expandirlo".

Se juntaron, ofrecieron su primer concierto como tal en la UAS, dentro de la temporada de Café Concierto y a partir de entonces buscaron más repertorio y nuevos horizontes.

"De ahí lo que ha pasado es que estamos planeando siempre tocar conciertos, eso es lo que mantiene vivo a un grupo, tratamos de ensayar todas las semanas y es algo difícil cuando no tienes el compromiso o el dinero, porque es un ensayo que no te pagan, no tenemos un sueldo, es primero el trabajo, luego los contratos", apunta Guadarrama.

"Y si no hay esa pasión o amor por lo que estás haciendo, se complica más, nosotros desde que tocamos, hemos tratado de hacer conciertos para mantenernos activos".

El compromiso que cada uno ellos asume con la música es grande, tienen entusiasmo y el mismo objetivo, que es llevar la música a todos los rincones, en formatos clásicos o didácticos, como el que explica la evolución de la música, con piezas de películas de cine, música mexicana y de videojuegos.

Pero lo que no quieren comentar, al menos por ahora, es el origen del nombre del grupo: Marketo String Quartet.

"El nombre --ríen-- surgió como cualquier otro nombre, es como llamarse Octavio o Carlos. Pero tiene su historia y todavía no la queremos revelar.

Pero tienen una meta, llegar a mil Likes en su página de Facebook y lo celebrarán contando esa historia a sus seguidores.

Olga Khudoblyak

Nació en Odessa (Ucrania) en 1981, donde se graduó en el año 2006 en el Conservatorio Estatal de Nezhdanova con la Gran Maestra Zoya Merzhalova obteniendo el título de Solista, Instrumentista de Orquesta y Maestra de Violín.

Trabajó en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Ecuador, donde conoció a su esposo Octavio Hidalgo, como parte de los primeros violines y solista de la orquesta y primer violín de Tempo Quartet, así como maestra en el Conservatorio Superior de Música Rimsky Korsakov de Guayaquil.

En 2015 vio que en internet había una audición para la OSSLA y decidió hacerla junto con Hidalgo. Aprobaron y hace poco más de dos años llegaron a trabajar.

"Yo conocía a Olena Bogaychuk, la concertino de la OSSLA, desde hace muchos años y era mi contacto y ella me comentó que había audiciones, ganamos y venimos"

Octavio Hidalgo

Trabajaba en Ecuador con su esposa Olga Khudoblyak, cuando juntos decidieron probar suerte y buscar nuevas oportunidades. La mejor les parecía que tendría que ser en México.

Y aunque no sabía dónde quedaba Culiacán, había escuchado de Sinaloa por todo lo que aparece en las noticias y cuando vio que Culiacán pertenecía al estado de Sinaloa y vio que en internet se decían puras cosas malas lo pensó, pero aún así decidió venir.

"Pero ya viviendo acá, en realidad esas cosas no son como las cuenta, de que existen sí, pero no nos ha tocado ni ver, mucho menos vivir, la ciudad tiene todo lo que necesitamos. La experiencia ha sido excelente, aquí me siento como en casa, es muy parecido a mi país, la ciudad es especial y nos sentíamos muy a gusto".

Xavier Tortosa

Había terminado su maestría en Amsterdam, llegó a su casa, en Valencia, y pensó, qué voy a hacer, me sigo formando o me busco una oferta de trabajo.

Entonces consultó una página que publica ofertas de trabajo para músicos, en orquestas y academias, y se encontró con tres, una en Canadá, otra Líbano y la de Sinaloa.

"Me metí a la información y me pareció interesante por las características: el sueldo, el tiempo y algo que me gustó mucho era que la audición era por video, no tenía que ir desde España hasta México y volver, es mucho dinero, y dije, no pierdo nada. Hice el video, lo mandé y como al mes un amigo mío, Alfredo Fenollosa, que yo no sabía que estaba en la OSSLA me dice te han aceptado", recuerda.

"Yo había vivido en varias ciudades de Europa, pero nunca fuera de Europa, empecé a preguntar a mi familia, qué hago, me empecé a informar de todo y decidí venir, porque consideraba que era una experiencia que debía vivir".

Originalmente pensó en una temporada, un año y ya lleva tres.

"Y estoy encantado con la orquesta, con mis amigos del cuarteto, tengo amigos del futbol amateur, mi pareja es de aquí, vino mi hermano que es violinista y vivimos juntos".

Carlos Guadarrama

Llegó a Culiacán en 2005, cuando la orquesta se acababa de convertir en Sinfónica. Venía a probar, sin compromiso y ya tiene 13 años.

"Yo no conocía Sinaloa y he estado por todo México. Conocía al maestro Gordon desde que fue director de la orquesta en la Escuela Nacional de Música y me invitó a tocar en un cuarteto".

Acababa de terminar su formación, estuvo en México, en Xalapa, y decidió venir a probar suerte, sin compromiso y la ciudad y el ambiente de trabajo le encantó.

"Me encantó el cuarteto que tenía, no era como este, me encantaba la idea de hacer música de cámara".

Y aunque al inicio toda su familia estaba en contra, su esposa, la también violista Virna Cornejo, encontró un lugar en la OSSLA y aquí nacieron sus hijas, de 11 y 6 años.

"Ahora voy a México de vacaciones, siento Culiacán como si yo fuera de aquí, nos ha ido tan bien, tenemos trabajo, una vida muy relajada, una vida feliz, ya echamos raíces aquí y ahora con el cuarteto más, las cosas están funcionando bien".

Además de la OSSLA y Marketo String Quartet, da clases de violín y viola en el Instituto Chapultepec.

PROYECTOS

-- El año que entra en la Temporada Campbell de música de cámara

-- En octubre tocarán en Durango y darán clases maestras, por confirmar,con la escuela de música de la universidad de Durango

-- En noviembre participarán en el Festival de Guitarra en un concierto en el que acompañarán al ganador del concurso, en Los Mochis.

-- Antes de salir de vacaciones de verano, planean dar otro concierto didáctico y ya están buscando lugar y la promoción.

-- También tienen la idea de ofrecer un concierto para niños hospitalizados.

--

REPERTORIOS

Tienen programas clásicos, con música de Franz J. Haydn, Emmanuel Arias y Luna, Felix Mendelssohn, Joaquín Turina, Ludwig van Beethoven, Claude Debuss. Mexicanos, con obras de Silvestre Revueltas, Javier Álvarez, Miguel Bernal Jiménez. Didáctico, con música de Wolfgang A. Mozart, Música de Películas, Klaus Badelt y John Williams, autor de Welcome to Jurassic Park, Tema de La lista de Schindler y Star Wars.

REDES

FB: Marketo-String-Quartet

"Nosotros, como en la vida, llegamos a ensayar y se siente la química. Nos entendemos, no hay que hablarlo tanto, nos llevamos bien musicalmente, hay química musical, esto surgió así y coincide que nos llevamos bien en la vida, siempre estamos bromeando".

Octavio Hidalgo

Chelo

"Tocar en orquesta y en cuarteto es muy diferente, son cuatro personas y es muy importante que más o menos que tengan la misma idea en la cabeza, eso es muy difícil encontrar y aquí fue lo que pasó, en música nos entendemos casi sin hablar, es muy fácil trabajar. En mi experiencia, es el mejor cuarteto que he tenido".

Olga Khudoblyak

Violín