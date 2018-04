Los 4 inolvidables, a 43 meses de la desaparición de los 43: Osorio Chong, Murillo, Aguirre y Zerón - Periódico Noroeste

NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

Los 4 inolvidables, a 43 meses de la desaparición de los 43: Osorio Chong, Murillo, Aguirre y Zerón

Durante 43 meses, los familiares y activistas han rechazado la “verdad histórica” respecto a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa

Sinembargo.MX

26/04/2018 | 11:11 AM

MÉXICO._ Hace mil 308 días, en la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, por la policía local en presunta colusión con organizaciones criminales. Llevan 43 meses desaparecidos. Por más de tres años sus familias los han buscado y, en contra de la denominada “verdad histórica”, exigen justicia frente a una investigación estancada.

Durante ese camino, el Presidente Enrique Peña Nieto perdió credibilidad y algunos protagonistas políticos se han esfumado como el ex Procurador Jesús Murillo Karam o el ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, otros activistas siguen en pie arropados por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). Las detenciones más significativas fueron las del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, pero falta la sanción a todos los responsables.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1