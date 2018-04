Los actos masivos no dan votos, dice el ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla - Periódico Noroeste

Los actos masivos no dan votos, dice el ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla

La 'moneda está en el aire' y después del segundo debate, las tendencias entre los candidatos presidenciales, estarán más claras y consistentes, dijo el coordinador en Sinaloa de la campaña de José Antonio Meade

Claudia Beltrán

La concentración multitudinaria en Mazatlán por Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas por la Presidencia de la República, no es algo que preocupe a Jesús Alberto Aguilar Padilla, coordinador en Sinaloa de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña.

El ex Gobernador de Sinaloa menciona que el PRI en esta etapa no le está apostando a actos masivos, los cuales no dan votos.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1