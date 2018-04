Los años 70 resuenan en Los Monos Bichis - Periódico Noroeste

Tianguis Turistico

Los años 70 resuenan en Los Monos Bichis

Creedence Clearwater Revisited llena de rock y nostalgia a generaciones de melómanos

Luis Ángel Gómez

MAZATLÁN._ “Ladies and gentlemen, Creedence Clearwater Revisited” y con esa directa presentación de voz en off, el grupo de rock, fundado en 1967, salió al escenario entre aplausos, gritos y cientos de celulares que se alzaron sobre las cabezas para eternizar ese momento.

Born on the Bayou arrancó el concierto entre ovaciones de miles de personas que llenaron la Gutiérrez Nájera, frente al Monumento al Pescador, multitud formada por abuelitos, adultos, jóvenes y niños unidos por la música.

Residentes de esa área, privilegiados con su ubicación, se asomaban por las ventanas y blacones del segundo piso de sus casas, mientras otros subieron a las azoteas y algunos llevaron sillas plegadizas para sentarse por intérvalos.

Cuando la banda tocó Suszie Q, Down on the corner, Bad moon rising y su emblemática Have you ever seen the rain?, miles de gargantas las cantaron y los cuerpos se movían al ritmo de ellas.

Un concierto que movió a una masa melómana, removió recuerdos, reunió generaciones y que quedará grabado en la historia del puerto como un momento histórico y en la memoria de quienes asistieron.