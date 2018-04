Los Creedence alistan ya su presentación en Mazatlán - Periódico Noroeste

CONCIERTO

Los Creedence alistan ya su presentación en Mazatlán

Integrantes del grupo hacen prueba de sonido para presentarse hoy sábado frente al Monumento al Pescador

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El equipo técnico del grupo estadounidense Creedence, realiza pruebas de sonido para la presentación en Mazatlán de su nuevo grupo, Creedence Clearwater Revival

La presentación se realizará hoy sábado a las 20:00 horas, se espera reúnan a cerca de 30 mil personas, entre invitados del Tianguis Turístico y público en general.

El escenario se empezó a montar desde ayer viernes y hoy ya está prácticamente listo.

El magno concierto, que se realizará frente al Monumento al Pescador, a las 20:00 horas, será resguardado por más de 200 elementos, entre policía estatal, municipal y elementos de tránsito, Protección Civil, bomberos y Cruz Roja.

Con la presencia de Doug Clifford en la batería y Stu Cook en el bajo (miembros originales de Creedence Clearwater Revival) y de Kurt Griffey, en la guitarra; Steve “The Captain” Gunner, armónica, teclados y vocales, y Dan McGuinness, vocalista y guitarra rítmica, los roqueros ofrecerán un entrañable concierto que incluirá clásicos como “Susie Q”, “Proud Mary” o “Have you ever seen the rain”.

Desde ayer tráileres con equipo de sonido, iluminación y estructuras llegaron a la zona y montaron el escenario. Desde Gobierno del Estado se informó que la agrupación llegó esta mañana a Mazatlán, procedente de Estados Unidos.

El paseo costero fue cerrado desde Avenida Rotarismo hasta Olas Altas, por lo que se recomienda tomar rutas alternas a la Avenida De Mar. El concierto iniciará a las 20:00 horas, y es el primer evento del Tianguis Turístico.

PARA HOY

- 20:00 Iniciará el concierto frente al Monumento al Pescador.

- El acceso es libre.

- No hay lugares numerados así que se recomienda llegar temprano para ocupar un buen lugar.