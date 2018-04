Los Hijos de Frida celebran 10 años en el arte musical - Periódico Noroeste

MÚSICA

Los Hijos de Frida celebran 10 años en el arte musical

La agrupación, formada por David Espinoza, Carlos Muñoz y David Corral, presenta su nuevo sencillo y anuncia su concierto en el Auditorio Nacional junto a Aleks Syntek

Leopoldo Medina

03/04/2018 | 12:49 AM

Con el lanzamiento a nivel nacional de su nuevo sencillo llamado Lejos y su presentación en concierto junto a Aleks Syntec, Los Hijos de Frida se encuentran de fiesta celebrando su décimo aniversario como agrupación.

David Espinoza, marimbista y percusionista, compartió que están muy contentos con los proyectos, incluso preparan un lyric video para promover el sencillo Lejos.

“Tendrá fotografías de personas que tienen lejos a sus familiares, son fotos que se recopilarán a través de una convocatoria en las redes sociales”, explicó.

“Saldrán las caras de todos los que se han ido lejos para seguir sus sueños. Esta campaña la pueden ver en nuestra página de Facebook Los Hijos de Frida, ahí, por medio de inbox nos pueden enviar la foto de su familiar para que aparezca en nuestro video”.

Dijo que los 10 años del grupo les ha servido para convertirlos en mejores personas, dar lo mejor de sí mismos y confirmar lo que siempre quisieron ser, músicos, pero sin olvidar su origen sinaloense.

Va por el Record Guinness

Paralelo a Los Hijos de Frida, David Espinoza lanzará un proyecto especial el martes 5 de junio llamado 'Te doy mis manos', en el que buscará imponer un récord Guinness tocando 48 horas sin parar más de 160 instrumentos de percusión al mismo tiempo, en el lobby del Auditorio Nacional.

“'Te doy mis Manos' es un maratón de percusión de 48 horas sin parar, retomando la esencia de la valentía como motor de intención. 'Te doy mis Manos' corresponde a esa conciencia: entender que todos necesitamos de todos”, explica.

“La percusión sonará sin parar en reconocimiento a todas las madres mexicanas que han dado su vida por un México mejor. Los tambores estarán sonando sin parar dedicando el In Yolotl a todos nuestros niños que están sufriendo una enfermedad, abandono o vejación”.

Busca que sea un récord Guinness de percusión donde se pondrá a prueba el poder del colectivo.

“La colectividad como ejercicio de unión, de fortaleza entre unos y otros…” Esta participación servirá a David para demostrar a los mexicanos que sí se puede cumplir los retos.

“Estaré acompañado de figuras como Armando Manzanero, Alek Syntek, en un evento que se estará grabando en vivo y lanzado en plataformas como Facebook, YouTube, Broadcast Live, entre otras”.

También lo acompañarán Rafael, de Moenia; Daniel, de la Gusana ciega; Sergio Vallín, guitarrista de Maná; así como artistas alternativos poco conocidos, pero valiosos en el gremio.

DAVID ESPINOZA

“Me siento muy contento y dichoso de tener a tanto compadre, amigo acompañándome ese día en esta aventura. Me llena de orgullo ser de Sinaloa, de Culiacán, de ser una persona que la música y el arte me han hecho un mejor ser humano, y somos los artistas los que estamos tomando estas iniciativas emergentes buscando ponderar que los sinaloenses también somos personas que podemos sentir increíblemente, que somos talentosos y trabajadores”, resaltó Espinoza.

Agregó que el principal reto durante estos 10 años ha sido continuar unidos, ya que tanto para David como para Carlos Muñoz, ven este reto desde una perspectiva personal y artística para confirmarse como equipo.

“El reto ha sido creer en nosotros y hacerles creer a los demás que sí pueden lograr sus sueños”, subrayó.

A lo largo de una década, David describe que han sido mucho los logros, entre ellos haber tocado al lado de Bobby Kimball en Mexicali, con Aleks Syntek en el lunario del Auditorio Nacional, haberle tocado al rey de Dubai dentro de los festejos del Año Nuevo.

SU NUEVA PRODUCCIÓN

El nuevo disco titulado Lejos estará conformado por 12 temas, las cuales serán lanzados en todas las plataformas, destacando los cortes 'Hasta que la boda nos separe' melodía que se usó para la película del mismo nombre.

“Esta es nuestra primera canción en cine, pero también tenemos otro tema que no necesariamente salió a la luz, sino que sólo se quedó en el cine en la película Donde los vientos se separan, pero que nos hizo ganar una diosa de plata hace ocho años”, recordó el percusionista.

Sobre su música, David consideró que siguen apegados a su ritmo, fusionando las nuevas tendencias musicales, pero sin dejar de lado el ritmo que los caracteriza en el que se destaca la marimba, el acordeón, el charango, la vihuela, entre otros instrumentos, todo sobre una base de música electrónica.

“A 10 años de haber nacido como grupo, jamás nos imaginamos el crecimiento que íbamos a lograr, porque uno sueña con mucha cosas, creo que si no hiciéramos eso no estaríamos aquí creando música, pero nunca pensamos hasta dónde lograríamos llegar y nos sentimos muy dichosos como mexicanos y sinaloenses en tener el contacto con personas que nos han hecho crecer, y no sé hasta dónde vamos a llegar, pero sí sé que vamos por buen camino”, dijo.

“Me llena de orgullo ser de Sinaloa, de Culiacán,... la música y el arte me han hecho un mejor ser humano y somos los artistas los que estamos tomando estas iniciativas emergentes buscando ponderar que los sinaloenses también somos personas que podemos sentir increíblemente, que somos talentosos y trabajadores”.

PARA SABER

Los Hijos de Frida formado por Carlos Muñoz, David Espinoza y el músico David Corral, cuentan con dos producciones discográficas

Tributos (2014)

-Realizaron uno más que no salió a la luz, pero que lo vendieron a la firma de ropa mexicana Pineda Covalin.

CONCIERTOS

5 junio: Concierto de percusiones en solitario “Te presto mis manos” de David Espinoza

Junio 15: Concierto en el Auditorio Nacional junto a Aleks Syntek

Julio: Concierto en Central Park en Nueva York, dentro del Festival de la Latinidad.

Octubre: Concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

