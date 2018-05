Lucero lleva banda a Paola Rojas - Noroeste

Lucero lleva banda a Paola Rojas

La intérprete habla de su reciente disco Más enamorada con banda, que sale a la venta el viernes

Noroeste / Redacción

La tambora sonó temprano para que Lucero transmitiera su sentimiento en el programa de Paola Rojas, donde dio una probadita de su reciente disco, en el que nuevamente tiene la colaboración de sinaloense Luciano Luna.

"Necesitaría que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio, que mi piel te olvide y que no sienta ganas de tener tu cuerpo, si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferro", se oyó en el set de Televisa, en medio de los aplausos de la conductora, ante quien recordó que ya la había cantado en el estudio.

"La gente la ha escuchado proque está empezando a sonar, la canté contigo...", expresó Lucero.

Más enamorada con banda sale a la venta el viernes, pero Lucero dijo que en las tiendas ya hay discos disponibles.

La intérprete se dijo muy contenta con la producción anterior que le hizo el sinaloense Luciano Luna, así que repitió con él la fórmula.

"Le apostaste nuevamente a los buenos buenos de la banda", le dijo Rojas.

- "Sí".

- "Ya me platicabas que no es fácil lo que hay que ponerle a la voz y al cuerpo, pero lo haces muy bonito, Lucero".

Ella respondió que el género con banda se canta con sentimiento, con alma, más que con una perfección vocal.

Lucero adelantó que el 6 de julio se presentará en el Auditorio Nacional, donde cantará baladas, mariachi, como Ya no, vete con ella, cuéntame, y por supuesto estará la banda con canciones nuevas y clásicas.

Con la banda, dijo, ha buscado dar a su carrera una renovación, para no quedarse en la zona de confort.

Comentó que el disco lo ha hecho con mucho cariño, y como en el disco anterior, la mitad son cóvers y la otra, inédita.

"Es como dejar un legado musical en el que Lucero pueda dejar un poquito de su cosecha", agregó.

La también llamada Novia de México agradeció a sus fans de México, Centro y Sudamérica por el apoyo que le han dado.

EN EL AUDITORIO NACIONAL

