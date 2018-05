Marca Alterna una diferencia en el rock - Noroeste

Marca Alterna una diferencia en el rock

Con 11 años de presencia en la escena musical, la banda formada por Manuel, Xavier y Randy presenta su tema I cross the street, buscando trascender fronteras con su música

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ “Chulada de rola, la escucharía on the road en todo el mundo", “me encanta esta canción”, “gran canción, me encantó”, “excelente armonía y composición; felicidades totales al grupo", son algunos de los comentarios de quienes han escuchado a la banda Alterna.

Su canción "I cross the street" es de las más sonadas en su canal de YouTube y en Spotify, donde además están colocando las rolas como "Is this for real", "Despedida leal", "Sangre dorada" y "Universo alterno".

Con la premisa de ser una banda de rock diferente, Manuel Esquer (guitarrista), Xavier Trujillo (baterista) y Randy Álvarez (vocalista y bajista) unieron sus talentos y experiencia en 2007, la idea fue crear algo distinto a partir de algunas influencias.

"El proyecto me atrajo desde el principio y nos dimos a la tarea de explorar géneros musicales, rock experimental y alternativo, tenemos influencias de U2, Queen, Rush, Foo Fighters, Coldplay, Metallica, Iron Maiden, Soda Stereo, Nirvana", explicó Xavier.

“Nunca quisimos ser una banda más, constantemente estamos explorando géneros y creamos una base musical que fusiona pop, rock alternativo y progresivo”.

Una buena propuesta

La mayoría de los temas son composiciones propias, y aunque también tocan cóvers, lo hacen solo como una introducción porque la idea es tocar lo propio.

"Gracias a la práctica y la experiencia que nos dio participar en algunos festivales, nuestras letras mejoraron. Empezamos a lo grande en festivales de rock como el Inn Fest 2.0 en la Ciudad de México en el 2007, otro más que organizó el Isic también el mismo año, éramos unos principiantes y lo curioso es que gustó mucho nuestra propuesta”, comentó Manuel.

Su vocalista recordó que tuvieron presentaciones en el Modular Inés Arredondo en el 2012, en algunos programas de televisión y nuevamente en el 2014 se suben otra vez al escenario del Festival de Rock Sinaloa, llevando su música esta vez a Mazatlán.

“Han sido mucho los lugares en los que hemos tenido la oportunidad de tocar, pero de todos los más importantes para nosotros ha sido los organizados por el Isic, el que tuvimos en el Estadio Emilio Ibarra, en Los Mochis, así como dentro del Festival Sinaloense de la Juventud, esto nos ha permitido ser más conocidos en el gremio”, destacó Randy.

El vocalista y bajista compartió que en 11 años como agrupación, su proyecto musical ha sido bien aceptado por su público, prueba de ello es la buena respuesta que ha tenido su más reciente video "I cross the street" en las redes recibiendo buenos comentarios en las publicaciones.

"Aunque hemos subido otras canciones, ha sido con 'I cross the street' que hemos sido un poco más conocidos, gracias a las redes sociales".

Randy Álvarez (Vocalista y bajo)

Desean grabar su primer disco

Con siete temas compuestos, el grupo está buscando realizar la producción de su primer disco.

“Hacemos esto porque nos gusta y ese sería nuestro objetivo: darnos a conocer como proyecto musical, queremos compartirlo con todos brindando placer con nuestra música”, dijo Manuel Esquer.

También desean trascender como banda, llegar a otros escenarios dentro y fuera de México.

"Quisiéramos hacer una gira, tenemos material para hacerla, también cantamos en inglés porque deseamos llegar a otros mercados", compartió Manuel.

"Cantar en inglés nos ha funcionado muy bien, a ninguno se nos complica el idioma. Pasa que cuando estamos creando una nueva canción, también inconscientemente la estamos pensando en inglés, es parte de las influencias musicales... creo eso nos diferencia de las bandas de la localidad, que sí bien cantan covers en inglés, no lo hacen con su propia música”.

Manuel Esquer (Guitarra).

En constante evolución

En 11 años de trayectoria el grupo ha vivido cambios importantes musicalmente hablando, y así lo dejan ver sus tres integrantes.

“Si hacemos una comparación de hace 11 años a lo que somos ahorita la diferencia es mucha, sobre todo en la calidad musical.

Antes hacíamos canciones muy básicas con letras sencillas, y hoy todo eso mejoró de forma natural gracias a la práctica diaria, de saber mentalizarnos y decidir hacer las cosas cada vez mucho mejor porque así tiene que ser, esto es lo que nos ha permitido crecer y madurar como grupo”, resaltó Randy.

Otro proyecto para este año figura trabajar más en la promoción y difusión de Alterna, subir nuevos videos a sus plataformas, componer nuevos temas.

“Dentro de la música queremos llegar hasta donde se pueda, hasta donde el público nos deje llegar, y si se puede trascender un poco más será mucho mejor, y a nuestros seguidores les decimos gracias por su apoyo y estén pendientes en nuestras redes sociales porque vienen cosas buenas para ustedes”, declaró Xavier.

Xavier Trujillo ( Batería y coros).

