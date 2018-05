Marchan en Culiacán para exigir justicia en aniversario de asesinato de Javier Valdez - Noroeste

Marchan en Culiacán para exigir justicia en aniversario de asesinato de Javier Valdez

Esta manifestación, en que participaron activistas y periodistas internacionales, forma parte del programa de la Jornada Nacional de protesta que se organizó para recordar al cofundador del semanario Riodoce y que culmina mañana.

José Abraham Sanz

Un mitin en la Fiscalía General del Estado de mas de dos centenares de manifestantes cerró esta tarde la marcha de protesta por exigencia de justicia tras un año del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas.

La marcha comenzó después de las 17:30 horas en la explanada de Catedral por la avenida Álvaro Obregón.

El contigente marchó por la calle Ángel Flores hasta la plazuela Rosales del edificio central de la UAS, subió por el puente de la Teofilo Noris hasta llegar al edificio de la Fiscalía.

"¡Javier Valdez vive, Javier Valdez vive!", gritó en coros el contingente. " ¡Justicia Javier Valdez!, ¡Justicia Javier Valdez!".

Al grupo le acompañaron representantes de colectivos de madres con hijos desaparecidos en Sinaloa.

Daniela Pastrana, representante de Periodistas de a pie, recordó como en esta última década muchos periodistas han tenido que darle cobertura de la destrucción de este país.

"Y nadie puede estar listo para cubrir este horror. Nadie se lo merece en este país, nadie debe morir por salir a trabajar, nadie debe morir, nadie debe vivir con miedo", expresó Pastrana.

"Me alegra que estemos aquí, que no lo olvidemos, que recordemos a Javier como era, con su humor, que es lo que todos podemos recordar; que sepan todos lo que han llevado a este país al desastre que no nos vamos a callar, que cada vez que maten a un periodista vamos a salir a las calles a gritar y a exigir justicia".

Marcela Turati, prestigiada periodista especialista en cobertura de víctimas, señaló que viene a acompañar a los familiares de Valdez Cárdenas y sus colegas de Sinaloa, en la exigencia de justicia por su asesinato.

"Venimos a darles un abrazo en representación de muchos otros que no pudieron venir de la ciudad de México, porque Javier era universal, era de todos", señaló.

"Al asesinar quisieron matar una causa, y Javier representaba las causas de las víctimas de la violencia. Estamos convencidos de que hay que seguir haciendo su trabajo que dejó pendiente".

Las actividades de la jornada nacional culminará mañana con un conversatorio para periodistas, defensores de derechos y activistas, única que no sera abierta al público en general.