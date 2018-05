Margarita hizo lo correcto: Clouthier - Noroeste

Margarita hizo lo correcto: Clouthier

Si continuaba en la contienda iba terminar con más firmas que votos, dice; espera que se convierta en promotora de cambios a la ley electoral para hacer más equitativas las candidaturas independientes

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Margarita Zavala hizo lo correcto al declinar como candidata independiente a la Presidencia de la República, porque si seguía en la contienda iba a terminar con más firmas que votos, afirmó Manuel Clouthier Carrillo.

El candidato independiente al Senado de la República manifestó que lo que espera ahora de la esposa del ex Presidente Felipe Calderón es que con esta experiencia vivida se convierta en promotora del cambio de la Ley Electoral para hacer más equitativa la contienda.

“Yo creo que Margarita hizo lo correcto, es correcto haber declinado ahorita porque si continuaba en la contienda iba a tener más firmas que votos, sus posibilidades eran nulas, lo sabíamos, hoy por hoy lo que yo estoy esperando de ella es que se convierta en una luchadora a favor de que se modifique la ley electoral para efecto de las candidaturas independientes”, subrayó.

De gira en Guasave, donde primero tuvo un encuentro con empresarios afiliados a la Canaco y después con estudiantes de la Universidad de Durango, el aspirante a Senador consideró que son muy difíciles las condiciones actuales en las que compiten quienes por la vía independiente aspiran a ocupar la silla presidencial.

“Muy difícil que me crean a mí cuando les digo que ser candidato independiente es demasiado difícil, pero a ella sí le van a creer porque ya se dio cuenta, no es fortuito, lo he dicho, que donde hemos tenido posibilidades de triunfo ha sido en los ámbitos locales, en el ámbito nacional es dificilísimo que se pueda tener éxito. No tienen dinero, no tienen spots, no tienen estructura, las posibilidades nacionales son bajísimas y ella se dio cuenta rápidamente, quizá debió haberlo estudiado antes, debieron haberme escuchado”, dijo.

Clouthier Carrillo recordó que cuando Jorge Castañeda salió a recorrer el país para decir que tenía que ser un solo candidato independiente, ese ni siquiera era el tema, ya que lo que urgía era cambiar la ley para que realmente hubiera equidad en la contienda.

“Hoy por hoy sigue siendo muy inequitativa la ley y ella ya lo vivió, ella ya lo padeció, por eso es que está renunciando. Desgraciadamente lo está pagando por el camino difícil, por el camino de tenerlo que haber vivido en lugar de haber escuchado”, reiteró.

El candidato al Senado dijo que no cree que la declinación de Margarita Zavala haya obedecido a acuerdos para favorecer algún otro candidato, sino al desconocimiento que tenía de las candidaturas independientes y que pensaba que competiría en las mismas condiciones que quienes son postulados por un partido, cuando no es así.