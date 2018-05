Margarita Zavala oficializa ante el INE su renuncia a la candidatura - Noroeste

Margarita Zavala oficializa ante el INE su renuncia a la candidatura

El órgano electoral anuncia que no reimprimirá boletas y que acortará el segundo debate

noroeste.com

17/05/2018 | 10:37 AM

Margarita Zavala Gómez del Campo oficializó la madrugada de este jueves al Instituto Nacional Electoral, su decisión de renunciar a la candidatura presidencial independiente.

"Me retiro de la contienda, pero no de la labor política ni renuncio a mi compromiso con las causas de la justicia y libertad por las que he luchado toda mi vida", escribió Zavala Gómez del Campo en un misiva dirigida al Instituto, en la cual, también agradeció el respaldo de 870 mil ciudadanos para conseguir su registro.

