Mario Quintero desconoce el motivo del botellazo que recibió - Noroeste

Mario Quintero desconoce el motivo del botellazo que recibió

El cantante habló sobre su situación de salud y desmintió que el ataque en Kentucky fuera propinado por un fan ofendido

Noroeste / Redacción

Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana, compartió en su canal de YouTube detalles del botellazo que recibió en Kentucky durante un concierto.

Tras recibir el golpe, el show fue detenido para poder atender al cantante, quien se sorprendió mucho de la actitud de la gente y más de ver su mano llena de sangre.

Al cantante le pusieron cuatro grapas en la cabeza, y aseguró que le dolió bastante.

Dijo que les dio impotencia y tristeza que existan personas que se atrevan a hacer estas cosas y no midan el peligro.

"Nos da tristeza que haya personas con este tipo de mentalidades y que no midan el daño que puedan ocasionar a personas inocentes y que empiecen agredir a los demás, es muy triste y lamentable que pasen este tipo de situaciones. La texana me bloqueó un poquito el golpe, creo que si no hubiera traído la texana hubiera sido mucho peor".

Quintero dijo que amaneció mucho mejor, las grapas se las quitarán dentro de cinco y siete días, y estará al cien para estar el jueves en Monterrey y el domingo en Hermosillo.

En el video reiteró que el botellazo no fue propinado por un fan que no fue complacido con un corrido, y que no sabe el motivo de la reacción, que el grupo estuvo complaciendo con canciones, corridos, cumbias, subiendo a las señoras al escenario, con fotos.

"Realmente no sabemos por qué pasó. Creo que esta persona se aceleró, se emocionó, y aventó una botella al azar y me golpeó a mí, eso fue lo que sucedió, para que no se anden especulando e inventando historias de que fue un fanático ofendido porque no lo complacimos", aseguró.

Algunos compañeros del regional mexicano externaron su apoyo a la agrupación.

“No es justo que pase esto. Salimos a trabajar como todos ustedes y muchas veces muy lejos de nuestra casa, esto le pasó a Mario Quintero de Los Tucanes de Tijuana. Pedimos RESPETÓ siempre”, postearon Los Buitres de Culiacán.