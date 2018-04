Marketo String Quartet se presenta en el Club Campestre Chapultepec - Periódico Noroeste

Concierto

Marketo String Quartet se presenta en el Club Campestre Chapultepec

Celebran el concierto Disfrutando y conversando alrededor de la música, promovido por Victoria Tatto Propuesta Cultural

Cynthia Laveaga

Culiacán.-Con la finalidad de convertir al Club Campestre Chapultepec en un espacio promotor de la cultura y en coordinación con Victoria Tatto Propuesta Cultural, se llevó a cabo el concierto Disfrutando y conversando alrededor de la música, con la presentación del cuarteto de cuerdas Marketo String Quartet.

El grupo conformado por Carlos Guadarrama (viola) Olga Khudoblyak (violín), Xavier Tortosa (violín) y Octavio Hidalgo (violonchelo), cautivó al público con temas de Amadeus Mozart, Emmanuel Arias y Luna, Klaus Badelt y John Williams.

Durante el mensaje de bienvenida, Victoria Tatto expresó su alegría por ser participe de estos eventos con los que se pretende crear un nuevo público y que haya personas que se acerquen más al arte, y en esta ocasión que puedan disfrutar de la música clásica.

Divertimento en Fa mayor, K.138; Allegro, Andante, Presto, Sonoralia Op.3, la zacatecana; Danza, Jarabe, Pirates of the caribbean, Welcome to Jurassic Park y Star Wars, fueron los temas que interpretaron los artistas, esa gran noche.