'Me siento confiada': Miss Sinaloa - Periódico Noroeste

CERTAMEN

'Me siento confiada': Miss Sinaloa

La culiacanense Diana Romero buscará la corona de Miss México Mundo, en Hermosillo

Claudia Peralta

Con su belleza cautiva, pero su seguridad y madurez al charlar, confirma que está lista para traerse la corona de Miss México Mundo 2018. Diana Romero Hernández competirá junto a otras jóvenes del país en Hermosillo.

La culiacanense, quien ganó el título de Miss Sinaloa 2018 a través de una designación en noviembre, se dijo segura de hacer un buen papel.

"Me siento confiada en mí preparación; hace una semana sí estaba vuelta loca, hasta que me calmé, y me di cuenta que tenía excelentes maestros, además que he progresado mucho en el inglés porque es básico y empecé a disfrutar, porque todas las áreas ya las tengo cubiertas", manifestó la ojiverde.

"Sé que Sinaloa va a estar ahí viéndome y es un peso grande, porque el estado siempre va bien representado y hacemos un papel excelente, en este caso será igual".

Diana recalcó que la importancia de Miss Mundo es concientizar a la sociedad, que las sociedades volteen a su alrededor, se fijen en las necesidades, las atiendan y que no sean tan indiferentes a todo lo que se está viviendo.

Diana Romero Hernández rompe con el estereotipo de la mujer sinaloense y mexicana, es rubia con ojos claros.

"El estereotipo que hemos creado de las mujeres de aquí es que son blancas con cabello negro, y mandamos a las mismas siempre, porque es el perfil que triunfa o le va bien; cuando me dicen fuera de México: 'es que no pareces mexicana', pues eso somos los mexicanos, una mezcla de razas donde hay de todo".

La diseñadora de interiores y modelo manifestó que en otras ocasiones fue invitada a participar en Mexicana Universal pero no llamó su atención, le parecía un certamen incompleto.

"Cuando Jaime Zazueta, coordinador estatal, me platica de este proyecto y de los retos que tengo que cumplir y lo que me tenía que preparar, dije: 'wow, qué padre, si el certamen es la meta pero todo lo que he aprendido durante esta preparación es una ganancia que me va aquedar', me reencontré con personas, ha sido bien padre y es por eso que entré a este certamen".

En su visita a Casa Valentina.

Diana presentará el baile de El sauce y la palma y Camarón pelao como parte del talento, para lo que se preparó con el profesor Yahir Padilla, al igual que para la Danza del venado, en la etapa de Danza de México.

"En cuanto a la Causa Altruista participaré con Casa Valentina, es la fundación que va a concursar por el apoyo nacional, que es concurso alterno al de reina de belleza que se premiará el 4 de mayo", contó.

"Va a haber un reto multimedia durante la concentración que inicia este 22 de abril y en esos 15 días será el reto multimedia, que gana la que tiene más votos en Facebook/Miss México Organization y en Instagram@missmexicoorg".

EN CORTO

-Los diseñadores sinaloenses Fernando López y Nohé Soto, así como Lupita de Topia, de Casa de Moda, y boutiques locales le realizarán prendas especiales para que luzca en el concurso nacional.

-Melissa Lizárraga le entregó la corona en noviembre de 2017.

-Adán Sotelo y Luis Corso son encargados del certamen Miss México, en el que actualmente la Virreyna es Andrea Meza.

-Diana Maribel Romero se inició a los 15 años en el modelaje con Eduardo Santana. .

PERFIL

Diana Maribel Romero Hernández

-26 años

-1.76 mts

-Diseñadora de interiores

-Modelo