Meade invita a Ríos Piter a sumarse a su campaña - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

Meade invita a Ríos Piter a sumarse a su campaña

‘El Jaguar’ le responde que lo está pensando

Noroeste / Redacción

José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Todos por México”, invitó esta viernes a Armando Ríos Piter, aspirante independiente al mismo cargo, y a su grupo, “Red Espíritu Jaguar”, a sumarse a su proyecto en la contienda electoral rumbo al próximo 1 de julio.

“Hoy quisiera de manera particular reiterar la invitación a la Red Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz con Armando Ríos Piter, a quien conozco, a quien estimo, con quien he trabajado, a quien le tengo respeto”, dijo el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

