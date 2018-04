Meade y Anaya pelean el 'amor' de los ex Presidentes. O el de Fox. Ofrecen conservar pensiones - Periódico Noroeste

Meade y Anaya pelean el 'amor' de los ex Presidentes. O el de Fox. Ofrecen conservar pensiones

Luego de mantener un encuentro con simpatizantes en Cardel, Veracruz, el abanderado del PRI, Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), aseguró que el pago de la pensión a los ex mandatarios es un reconocimiento a “alguien que entregó al país su vida y su certeza”

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– José Antonio Meade Kubireña, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, parece haber mostrado un serio interés por conservar en su campaña a Vicente Fox Quesada. Ayer, la Revista Proceso informó que el ex mandatario estaba considerando dejar a Meade e irse con Ricardo Anaya para conservar su pensión. Hoy Meade anunció que también se la respetará.

José Antonio Meade indicó que en caso de ganar las elecciones del próximo 1 de julio mantendrá las pensiones a los ex Presidentes de México, contrario a lo declarado por Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.

“Es lisa y llanamente respeto al Estado de derecho a quien con su gestión se entregó al país su vida y certeza y a mí me parece que en términos generales pues tenemos que cuidar este Estado de derecho y tenemos que cuidar justamente a estas instituciones, empezando por las instituciones que se construyeron al amparo de un esfuerzo de entrega y de una vida”, dijo.

El día de ayer Proceso publicó un reportaje en el que asegura que Vicente Fox analiza dejar a Meade y otorgar su apoyo a Ricardo Anaya.

El texto Fox se apresta a traicionar a Meade, del reportero Álvaro Delgado, señala que Fox dará su apoyo al candidato de Acción Nacional (PAN), “partido del que renegó pese a que en 200 lo llevó a la Presidencia de la República’’.

El proyecto de Ricardo Anaya, igual que el de Meade Kuribreña, no contemplaba quitar pensiones a los ex presidentes. Ahora, parece que los discursos han cambiado.

El pasado 5 de abril Andrés Manuel López Obrador reiteró su promesa de eliminar las pensiones millonarias a los ex Presidentes de México y le envió un mensaje directo a Vicente Fox Quesada.

“Aunque me diga ‘lopitos’ y ‘loquito’, que diga lo que quiera, pero el cambio de Gobierno, y esto no es venganza, es justicia. Ya no le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales de pensión”, dijo el candidato.

López Obrador aseguró que aunque Vicente Fox “ande diciendo que va a evitar el triunfo”, al llegar al poder no firmará el acuerdo a través del cual los ex mandatarios acceden a la pensión.

“Es un abuso, cada ex Presidente recibe una pensión de 5 millones al mes: [Carlos] Salinas recibe 5 millones, [Ernesto] Zedillo recibe 5 millones mensuales, [Felipe] Calderón, [Vicente] Fox recibe 5 millones de pesos […]. Saben y ni siquiera va a costar mucho trabajo porque [la pensión] no está estipulado en ninguna Ley, es un acuerdo que firma el Presidente que llega porque sabe que se beneficiará después con la pensión. Pues yo voy a llegar a la Presidencia y no voy a firmar ese acuerdo”, dijo.