Mexicanos Primero lanza video con niños defendiendo la Reforma Educativa - Periódico Noroeste

Organización no Gubernamental

Mexicanos Primero lanza video con niños defendiendo la Reforma Educativa

En el video lanzado este viernes, los pequeños interpretan a los candidatos presidenciales

Noroeste / Redacción

27/04/2018 | 10:16 AM

MÉXICO._ La organización no gubernamental Mexicanos Primero lanzó este viernes un spot en el que cinco niños, que interpretan a los candidatos presidenciales, defienden la Reforma Educativa que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y diversas fuerzas políticas en el llamado “Pacto por México”.

“Quiero una educación que no la tenga ni Obama”, se escucha decir a un niño que imita a Andrés Manuel López Obrador, en el spot de un minuto de duración. “Que los maestros no se preparen es ‘insulting and unacceptable’”, dice otro infante que representa a Ricardo Anaya Cortés.

