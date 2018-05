Michel Platini reconoce pequeños chanchullos en sorteo de Mundial de Francia 1998 - Noroeste

FUTBOL

Michel Platini reconoce pequeños chanchullos en sorteo de Mundial de Francia 1998

El objetivo era evitar que Francia y Brasil se encontraran antes de la final

Noroeste / Redacción

18/05/2018 | 09:50 AM

El francés Michel Platini, ex titular de la UEFA y que fue copresidente del Comité Organizador del Mundial de 1998, reveló que el sorteo de esa justa mundialista fue manipulado para evitar que el anfitrión, Francia, y el favorito, Brasil, no se cruzaran hasta la final.

“Jugábamos en casa y había que aprovecharlo. No estuvimos pringados durante seis años organizando el Mundial para que quedase en nada. Se hicieron pequeños chanchullos. ¿Crees que los otros no hicieron cosas parecidas en los otros mundiales?”, confesó bromeando la ex estrella del futbol francés en entrevista para la radio France Bleu.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1