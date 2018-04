Miguel Ángel Mendoza Inzunza un “Ángel” de mente brillante - Periódico Noroeste

Día del Niño

Miguel Ángel Mendoza Inzunza un “Ángel” de mente brillante

Anhela con emular las hazañas de Bobby Fischer y convertirse en campeón mundial de ajedrez

Ernesto Gutiérrez

Culiacán.-Miguel Ángel Mendoza Inzunza tiene 8 años, dos de ellos practicando ajedrez, tiempo en el que se ha convertido en uno de los máximos exponentes del deporte de la mente a nivel nacional, consiguiendo su calificación a su segundo Campeonato Mundial y primer Campeonato Panamericano.

Con semblante serio y cierta timidez a la hora de hablar, Miguel Ángel recuerda cómo nació la inquietud por este deporte.

“Al principio no sabía que era, pero quería aprender el deporte y luego ya me empezó a gustar”.

Con dedicación, trabajo, esfuerzo y una mente brillante, Miguel Ángel Mendoza inmediatamente comenzó a destacar hasta coronarse campeón nacional en varias ocasiones, y sus sueños no paran ahí.

“Empezamos a decirle si te vuelves tan bueno puedes empezar a ir a otras ciudades y otros países. Empecé a nombrarle países y cuando le dije China, me dice ¿China?, yo quiero ir a China y le dije entrénale duro”.

“Derepente andábamos en el parque y fuimos al Salón de la Fama y dijo 'yo quiero estar aquí, ¿qué tengo que hacer?', entrenar duro y ganar muchas medallas y me dijo 'yo voy a estar aquí'”, recordó su mamá, Anabel Inzunza Parra.

El ajedrecista culiacanense colecciona una gran cantidad de medallas, trofeos y reconocimientos locales, incluso compitiendo en categorías más grandes que la de él. A los 6 años conquistó su primer campeonato nacional y su boleto al Mundial de Brasil 2017.Este año ha conquistado un par de campeonatos nacionales que le dieron el derecho de representar a México en el Campeonato Mundial de Santiago de Compostela, España y el Campeonato Panamericano de Santiago de Chile.

“Me siento bien de ser campeón nacional, pero quiero ser campeón mundial como Bobby Fischer porque él fue campeón mundial de ajedrez y quiero llegar a ser un día como él, pero ocupo seguir entrando y seguir ganando”, expresó Mendoza Inzunza.

Durante el Campeonato Mundial de Brasil, Miguel Ángel se ubicó debajo de la media tabla, pero la infraestructura y el apoyo en el ajedrez mexicano está “años luz” en comparación con otros países.

“En Brasil, mis rivales estuvieron muy duros porque me jugaban aperturas que yo no me sabía, pero la fui pensando”, comentó.

“Nos sirvió para darnos cuenta que los niños, para estar en ese tipo de torneos, tienen que entrenar en un promedio de cuatro horas diarias, los niños iban en delegaciones completas por países, llevaban su entrenador y antes de entrar hacía comentarios con sus ellos, salían y analizaban el trabajo que habían realizado. Nosotros, desgraciadamente como delegación no lo tenemos”, explicó.

Pero la diferencia no se marca solo en competencias internacionales, ya que los padres de Miguel Ángel tienen que hacer un gran sacrificio para costear su preparación, los viajes a torneos nacionales e internacionales y otro tipo de gastos que implica desarrollarse en este deporte.

“En el caso de los nacionales es 100 por ciento labor de padre de familia y los internacionales, en el caso de Brasil, fue 95 por ciento. Hicimos múltiples actividades, hubo amigos que nos apoyaron económicamente. Solamente dos empresas que nos apoyaron, que fueron en las que trabajamos mi esposo y yo, pero por parte de la Federación no hay apoyos”, levantó la voz la madre de Miguel Ángel.

Pese a esa situación, Anabel Inzunza destaca la concentración de Miguel Ángel a la hora de afrontar una partida de ajedrez, incluso asegura que ella no se da cuenta si va ganando o perdiendo hasta que él mismo se lo dice, y alejado de las reinas, los reyes, los caballos, las torres y las demás piezas, la pequeña mente brillante vive una niñez cualquiera.

“Es un niño como cualquier otro. Va a una piñatas y se sube al brincolín, le pega a la piñata, se tira por los dulces, pelea el cono de la piñata”.

“Él es un niño perfectamente normal, le gusta el futbol, ahora recién tienen mascota y juega con su perrito, le gustan los videojuegos, seguido vamos al parque, le gusta correr y juega basquet”, describió.Anabel Inzunza Parra se dijo orgulloso de su hijo y aseguró que seguirán apoyándolos pese a todo el esfuerzo que esto conlleve.

“De alguna manera se ha ido dando, ha ido todo paso a paso, todo ha ido fluyendo, lo hemos apoyado y seguiremos apoyando en todo lo que podamos, vamos casi a todos los torneos que nos enteramos y que está dentro de nuestras posibilidades y la verdad es que es un gran orgullo”.

Miguel Ángel cerró la entrevista con una frase que lo describe como ajedrecista. “Se gana o se aprende, pero nunca se pierde”.

Nombre: Miguel Ángel Mendoza Inzunza

Lugar de nacimiento: Culiacán

Fecha de nacimiento: 11 de abril de 2010

Ídolo: Bobby Fischer