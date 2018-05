Milie Bobby Brown cambia de look - Noroeste

FARÁNDULA

Milie Bobby Brown cambia de look

La protagonista de Stranger Thins no le teme a los cambios de look y aquí está la prueba

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Primero, la joven actriz Milie Bobby Brown tuvo que raparse para poder interpretar a Eleven en Stranger Things y desde entonces, asumió su corte de pelo con mucho estilo.

Información difundida por Zócalo en internet, señala que la artista compartió a través de Instagram stories una imagen que está dando de qué hablar, pues aparece con el pelo rubio platinado y no se sabe exactamente si se trata de una peluca, o de algún truco de belleza momentáneo, pero lo que es un hecho es que sus seguidores no están tan contentos con el cambio de look.

En otra historia de Instagram, Millie hizo una encuesta en la que le pregunta a sus seguidores qué tanto les gusta su nuevo look y la respuesta no ha sido completamente positiva. ¿Tú qué opinas, te gusta o prefieres su color natural?

Con tan solo 13 años, la actriz ha logrado conquistar al público, a grandes personalidades de Hollywood e incluso se ha ganado un lugar dentro de la industria de la moda, pues firmó contrato con una de las agencias de modelos más importantes del mundo (IMG) y además, es imagen de algunas de las firmas más populares del momento.