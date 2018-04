Mitos y realidades: medicamento genérico vs patente - Periódico Noroeste

SALUD

Mitos y realidades: medicamento genérico vs patente

Cuando en las cuestiones farmacéuticas el orden de los factores muchas veces sí altera el contenido

Istar Meza

Comúnmente hay quienes se cuestionan la diferencia que existe entre un medicamento de patente, un genérico (similar) o un genérico intercambiable, hay diversos mitos, pero también muchas realidades en cuanto a los fármacos.

El Doctor en Biotecnología en Salud, José Geovanni Romero Quintana, advirtió que en las cuestiones farmacéuticas el orden de los factores muchas veces sí altera el contenido, por lo que sí existe una diferencia entre los medicamentos de patente o los genéricos, diferencia no tan grande con los genéricos intercambiables.

Patente: Los medicamentos han sido aprobados para su venta, cuentan con una investigación previa de 10 a 15 años que evalúa la característica del principio activo, cómo se absorbe, cómo se elimina, cómo se metaboliza, cómo actúa, cómo se mejora y se contrasta con pruebas clínicas de que realmente tiene un efecto biológico real.

"Se hacen los estudios denominados doble ciego, que consisten en dar lo que se le llama placebos a una persona, que es azúcar o agua nada más y la misma creencia en el individuo de que el medicamento está haciendo efecto genera un efecto de mejora", describe.

El especialista señala que la investigación no sólo es a nivel del principio activo, sino en toda la serie de componentes tanto a nivel biológico como a nivel de laboratorio, con la patente se mantiene en secreto la fórmula, el principio activo se clasifica y se resguarda, después de 20 años la patente se libera y se hace de conocimiento público.

Genérico o similar: El medicamento utiliza el principio activo una vez que vence la patente, por lo que no pertenece a una marca o laboratorio específico, funciona al menos a nivel de laboratorio, es decir se hacen pruebas de que el medicamento se libera en el torrente sanguíneo, pero no significa que funcione porque las pruebas no se hacen en humanos, sino a nivel de laboratorio.

"Es como decir, 'estos son estofados de carne' todos llevan carne, pueden llevar el mismo tipo de carne, pero no todos llevan papa, zanahoria, eso es lo que hace la diferencia entre un genérico, genérico intercambiable o de patente", explicó.

Genérico intercambiable: Este medicamento es más caro que el genérico o similar, pero más barato que el de patente, porque es un fármaco que tiene que pagar a un laboratorio las pruebas en individuos, que confirmen que el medicamento realmente llega al torrente sanguíneo y funciona, no solo en laboratorio.

El profesor investigador dijo que es algo más complicado de lo que la gente comúnmente piensa, pues desde el punto de vista farmacéutico la patente y el genérico intercambiable son los mismo porque aseguran que el principio activo llega al torrente sanguíneo y por tanto tiene una actividad biológica.

Señaló en cambio, el genérico o similar lo único que indica es que se desintegra en un laboratorio, lo que no implica que en el estómago o en intestino, que en un individuo normal o con otras patologías vaya a funcionar.

LOS MITOS

* Son lo mismo Patente y Génerico o similar

Patente es un medicamento probado, con una investigación previa del funcionamiento y diversas pruebas tanto en laboratorio como en humanos.

Genérico o Similar es un fármaco que solo utiliza la fórmula activa del medicamento original, una vez que venció la patente, con pruebas a nivel de laboratorio, no en individuos; no utiliza el mismo excipiente, o sea el resto del formulado que facilita la conservación, preparación o absorción del medicamento no es igual.

* Son lo mismo génerico similar que un genérico intercambiable

Los genéricos intercambiables prácticamente son los mismo que la patente, pues a diferencia de los génericos similares, estos sí hacen pruebas en individuos que comprueben la funcionalidad del medicamento, no solo son pruebas a nivel laboratorio.

* Medicamentos genéricos intercambiables no funciona igual que uno de patente

El genérico intercambiable cuesta menos que el de patente porque éste no paga la investigación de elaboración, pero es lo mismo que una patente, solo que lo único que paga es la prueba de que el fármaco funciona tanto en laboratorio como en individuos.

* Tomar una dosis mayor ayuda a una recuperación más rapida

Tomar una dosis mayor de medicamento no quiere decir que funcionará mejor, al contrario el medicamento se absorbe de una manera más rápida y en menos tiempo se pasa el efecto y en el caso de los anticonceptivos se anula la funciónalidad del mismo.

REALIDADES

* Los medicamentos de patente son más caros

Los medicamentos de patente tienen un valor económico más elevado que un genérico o genérico intercambiable, porque necesitan recuperar el costo de inversión en la investigación para elaborar el medicamento, las pruebas de laboratorio y las pruebas en individuos.

* Los medicamentos de patente son mejores, más avanzados

Todas las moléculas novedosas las tienen las patentes y pueden tardar de 10 a 15 años por liberarla, aunque se puede patentar a los cinco años.

* Los medicamentos de genérico son más baratos porque son una copia

Los medicamentos genéricos son una copia del ingrediente activo de un fármaco que además de un ingrediente activo cuenta con una serie de componentes para una función correcta, de modo que no se paga ninguna investigación ni prubas para comprobar que sirve.

* Los medicamentos compuestos funcionan igual si los compras separados y los tomas juntos

Es una realidad a medias, pues algunos medicamentos compuestos pueden funcionar si se adquieren por separado y se consumen en la misma cantidad de gramos que la fórmula del medicamento original, pero hay algunas enfermedades que no se resulven combinando los medicamentos por separado.

LA DIFERENCIA EN PRECIOS

Genérico

Ceftriaxona, precio 73 pesos

Patente

Ceftrex, precio 378 pesos

Genérico

Clindamicina, precio 105 pesos

Patente

Dalacin, precio 493.90 pesos

Genérico

Celecoxib, precio 302 pesos

Patente

Celebrex, precio 495 pesos

Genérico

Ciprofloxacino, precio 62.50 pesos

Patente

Ciproflox, precio 340 pesos

Genérico

Meloxicam, precio 65 pesos

Patente

Exel, precio 417.70 pesos