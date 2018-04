Morena pide apuntar serie como gastos del PRI-PRD-PAN; AMLO: si dicen quién pagó, la subo al Face - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

Morena pide apuntar serie como gastos del PRI-PRD-PAN; AMLO: si dicen quién pagó, la subo al Face

Morena presentó una queja ante el INE por la publicidad en camiones de la serie televisiva Populismo en América Latina que, dice, va en contra del candidato presidencial

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, invitó a los productores de la serie Populismo en América Latina a revelar quien la financió y quién paga los camiones que circulan en la capital mexicana. Desde Chiapas, les ofreció subirla él mismo en su canal de Facebook, mientras que su partido interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El candidato Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso a los productores revelar quién dio el dinero para la serie y a cambio prometió transmitirla él mismo en su perfil de Facebook. “Sería bueno que hagamos un acuerdo con la productora de ese documental de marras. Los convoco a que digan quién lo pago. Es un asunto legal, porque tienen que informar al INE”, dijo el aspirante a la Presidencia.

“Yo se los transmito en mi Face –dijo–. Me comprometo a eso. Además no me preocupa eso, porque es como tomarse un Tafil: les va a dar sueño a todos, es muy aburrido”.

López Obrador expresó que lo único que se sabe de la serie es que costó 100 millones de pesos, pero aseguró que es un asunto legal que le corresponde al INE abordar. “Ora sí como diría mi paisano Chico Che: ¿Quién pompó?”, agregó.

Al ser abordado por periodistas al fin de su evento en Palenque, Chiapas, sobre las voces del documental (el Diputado federal Fernando Belaunzarán; el Gobernador Graco Ramírez; y la politóloga Denise Dresser), el candidato presidencial indicó que hay que ver quiénes son. “Yo acepto el debate, vamos a intercambiar puntos de vista. Pero por qué el anonimato, por qué la guerra sucia, por qué no dan la cara. Eso no es ético”, dijo.

Su partido presentó hoy una queja ante el INE por la difusión de la serie televisiva. Solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización investigar el origen y financiamiento de la propaganda de la serie, y que de acreditarse si beneficia a un partido político, esta cifra se sume a sus gastos de campaña. El encargado de presentarla fue Horacio Duarte Olivares, represente del partido en el INE. Alega el uso ilegal de la imagen del candidato en camiones que circulan en calles de la Ciudad de México.

“Consideramos que dicha campaña publicitaria busca dañar a nuestro candidato ante el electorado, al estar vinculada con la campaña de spots que han emprendido otros partidos políticos, y sin mostrar el canal o la cadena que produce la serie ni la fecha en que será lanzada. Únicamente incluye la leyenda próximamente”, explicó en su escrito.

Duarte Olivares aseguró que existe una estrategia en contra de López Obrador con el objetivo de afectar su imagen frente a la ciudadanía con hechos falsos al tratarlo de populista, lo que evita el voto informado. Hace mención de los distintos spots difundidos por los partidos políticos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano en lo que vinculan al tabasqueño con el ex mandatario venezolano, Hugo Chavez.

“Hay indicios de que se realiza una distribución ilegal de la propaganda denunciada, cuya finalidad es calumniar al candidato de Juntos Haremos Historia, lo que afecta la equidad en la contienda”, expresaron en un comunicado.

Horacio Duarte pidió al INE atraer el caso por su difusión en dos o más distritos electorales federales y porque la Constitución Política establece que en la propaganda política o electoral no deberán incluirse expresiones que calumnien a las personas.

“La productora La División, presunta responsable de la distribución de la publicidad en el transporte público de esta ciudad, tiene la obligación de cumplir con las disposiciones expresas que señala el artículo 25 de la Ley General de Partidos, toda vez que debe conducir sus actividades sin que altere la equidad en la contienda electoral y dentro de los cauces legales”, afirma el comunicado.

En las últimas horas se ha dicho, en distintos medios, que National Geographic transmitiría la serie. Sin embargo, eso no fue confirmado por ninguna via. El periodista Ciro Gómez Leyva dijo el sábado que vio el capítulo en el que sale López Obrador, en compañía de los productores. Y ellos le confirmaron que no tienen ningún contrato con NatGeo. “…ni han dado ninguna autorización. Por tanto, asumen que Nat Geo no transmitirá a partir del lunes la serie de cinco capítulos. Nat Geo, por lo demás, no ha promovido la serie”, dijo Gómez Leyva en su cuenta de Twitter.

“El capítulo de @lopezobrador_ es un documental de 34 minutos sobre la trayectoria del personaje. Me parece bien hecho y con muy buen ritmo. Un buen producto”, agregó.

Y en efecto, la cuenta de NatGeo, en donde se difunde sobre todo la programación de las siguientes horas y días, no tiene entre sus promocionales la serie.

Por WhatsApp se había difundido hasta el horario para verla. Algunos medios mexicanos lo tomaron como un hecho. Esa información no fue desmentida por National Geographic; fue, simplemente, ignorada.

En días pasados, camiones con la imagen de Andrés Manuel López Obrador y de Hugo Chávez circularon por toda la capital: anunciaban una serie pero sin logo, sin nada.

Ayer el productor de ésta, Javier García, dijo en entrevista con Grupo Fórmula, que se trata de un documental que consta de cinco capítulos, cada uno de entre 30 y 45 minutos de duración. Sin embargo, mencionó que aún no cuenta con un canal de salida.

En una carta enviada a medios de comunicación el jueves pasado, Javier García declaró que la casa productora detrás de la serie estaba enfrentado presiones para que el programa no fuera transmitido en México.

En el escrito, García lamentó que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador intente que la serie no salga al aire, lo que consideró “una presión ilegítima y antidemocrática”.