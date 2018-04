‘MOZART IN THE JUNGLE’ - Periódico Noroeste

Cancelan serie protagonizada por Gael García

‘MOZART IN THE JUNGLE’

Amazon Studios anuncia el fin del programa que dio al actor mexicano un Globo de Oro por su trabajo

Noroeste / Redacción

Gael García recibió el Globo de Oro como Mejor Actor por su trabajo en la serie "Mozart in the Jungle".

Tras 40 episidios (cuatro temporadas) la serie “Mozart in the Jungle”, que protagoniza el mexicano Gael García, llegará a su fin, toda vez que su productora Amazon Studios anunció su cancelación.

Inspirada en la autobiografía del oboísta Blair Tindall, “Mozart in the Jungle: Sex, Drugs and Classical Music” (2005), la serie obtuvo el Globo de Oro como Mejor Serie de TV, Musical o Comedia y el Emmy por su Destacada Mezcla de Sonido de Series Cómicas o Dramáticas (media hora) y Animación. García Bernal también ganó el Golden Globe como Mejor Actor, publicó El Siglo de Durango en su portal de Internet.

Tras 40 episodios, Jennifer Salke, la nueva presidenta de Amazon Studios, decidió cancelarla sin dar mayores detalles, informó el portal The Hollywood Reporter.

Se trata de una de las primeras grandes decisiones de la nueva jefa, quien ocupó el cargo en febrero pasado tras la salida de Roy Price (renunció a su puesto tras ser acusado de acoso sexual).

“Estamos muy orgullosos de las cuatro temporadas que hicimos de este show y estamos agradecidos con el elenco, el equipo, los fans y Amazon por escribir esta sinfonía con nosotros”, expresaron los productores ejecutivos Paul Weitz, Roman Coppola, Jason Schwartzman y Will Graham, de acuerdo con el citado medio.

LA HISTORIA

Mozart in the jungle retrata con una mirada peculiar, divertida y provocativa, la vida privada y pública de los miembros de la Sinfónica de Nueva York. El actor mexicano interpreta a “Rodrigo”, el talentoso y excéntrico director de orquesta.