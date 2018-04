Muere el DJ sueco Avicii a los 28 años - Periódico Noroeste

MÚSICA

Muere el DJ sueco Avicii a los 28 años

Tim Bergling es encontrado muerto en Muscat, Omán; en 2016 se retiró de las actuaciones en vivo por problemas de salud

Noroeste / Redacción

El músico y productor sueco Avicii murió hoy en Omán, según reveló su representante. Tenía 28 años.

"Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", señaló la declaración del mánager.

"Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones".

Se había retirado de la actuación en vivo en 2016 por razones de salud, indica infobae.com.

Según la revista Variety, había padecido problemas médicos durante varios años, incluido pancreatitis aguda, en parte debido a un consumo excesivo de alcohol. En 2014 le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice.

SOBRE EL DJ

Avicii, que también era productor, es el creador de grandes éxitos del género como Wake me up, Addicted to you, For a better day, Fade into darkness, The days, The nights, Waiting for love, Seek bromance, You make me o Levels.

El DJ comenzó su carrera musical en 2008, a los 18 años, tras hacer la música para el videojuego Lazy Jones. Ese mismo año publicaría su primera producción propia: Manman.

Desde entonces su carrera musical se convirtió en un continuo ascenso, alcanzando uno de sus picos con Levels, que en 2011 se convirtió en una de las mezclas más populares del momento, según abc.es.

Después del éxito de su disco True, en 2013, el DJ llegó a colaborar con Coldplay, Rihanna o Imagine Dragons.

En 2016 anunció que no volvería a actuar en directo y que se retirará indefinidamente del mundo de la música. Lo hizo a través de un largo comunicado publicado en sus perfiles oficiales en las redes sociales, en el que dejaba una puerta abierta asegurando que no sabía qué pasaría en el futuro.

"Me he convertido en adulto mientras crecía como artista. Tengo fuertes intereses en otras áreas y poco tiempo para explorarlos. Me he conocido mejor y me he dado cuenta de que hay mucho que quiero hacer con mi vida", explicó entonces.

"Mis elecciones y mi carrera nunca han estado dirigidas por cosas materiales, aunque estoy agradecido por todas las oportunidades y comocidades que mi éxito me ha dado. Sé que he sido bendecido para poder viajar por el mundo y actuar, pero tengo demasiado poco espacio para la vida de una persona real detrás del artista".

Después de aquel inesperado anuncio, el 10 de agosto de 2017, Avicii lanzó un EP de 6 canciones titulado AVĪCI, con las colaboraciones de Rita Ora o Sandro Cavazza, entre otros.

PÉSAMES

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimientos, colegas y músicos se externaron en las redes sociales:

"Noticias devastadoras sobre Avicii, un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa con mucho más que hacer. Mi corazón está con su familia. Dios te bendiga Tim", posteó Calvin Harris.

"Vaya, me gustaría tomarme un momento para rendir homenaje al hombre que realmente me abrió los ojos sobre cómo suenarán mis producciones algún día. @Avicii fue un genio y un innovador de la música, y no puedo creer que ya no esté con nosotros. RIP a lo mejor", manifestó Charlie Puth.

"No hay palabras para describir la tristeza que estoy sintiendo en este momento, al saber que Avicii falleció... Los pensamientos van a su familia y amigos...", dijo Zedd.

"No puedo creer esto, te voy a extrañar mucho. Desde tu primer show donde tocamos juntos, hasta todos los increíbles recuerdos que compartimos. Gracias por cambiar el mundo con tu increíble música y por ser una gran inspiración. ¡Voy a extrañar hermano, hasta que nos volvamos a ver!", refirió Hardwell junto a la foto con él.

"No tengo palabras. Recuerdo lo increíble que fue hacer Lonely together y me sentí como si ayer estuviéramos hablando. Condolencias a la familia de Avicii, amigos y admiradores que lo apoyaron. En paz descanse. Se fue demasiado pronto. Estoy devastada. Con el corazón roto", manifestó Rita Ora.