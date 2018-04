Muere el escritor Sergio Pitol a los 85 años - Periódico Noroeste

LUTO

Muere el escritor Sergio Pitol a los 85 años

El ensayista y traductor fue galardonado con el Premio Cervantes en 2005

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Sergio Pitol, quien recibiera el premio Cervantes 2005, falleció la mañana de este jueves en su casa de Xalapa, Veracruz, a los 85 años, por las complicaciones provocadas por la afasia progresiva, una enfermedad que sufría desde hace varios años.

Pitol solía decir en las entrevistas que ser un lector de tiempo completo le salvó la vida. La frase, que en boca de un escritor podría sonar a un lugar común, era verdad. Su infancia dickensiana –a los 5 años había perdido a su padre, su madre y su hermana menor- estuvo marcada por la enfermedad.

Su salud quebrantada por un paludismo lo mantuvo postrado en la cama por largas temporadas. Las fiebres le impidieron asistir a la escuela. Solo encontró una medicina eficaz: los libros, publicó elpais.com.

“Leí todo lo que cayó en mis manos. Llegué a la adolescencia con una carga de lecturas bastante insoportable”, escribió en El arte de la fuga.

Pitol creció en casa de su abuela en un ingenio azucarero de Córdoba, Veracruz, expuesto a las aventuras escritas por Julio Verne y Robert Louis Stevenson.

Allí escuchó las historias que contaban las casi centenarias amistades de su abuela, que describían el México anterior a la Revolución. Desde ese entonces comenzó a viajar a través de la palabra.

El escritor nacido en Puebla, pero veracruzano de adopción, siempre necesitó el movimiento como combustible de su obra. En los últimos años, sin embargo, la enfermedad neurológica afectó gravemente al hombre que había mostrado su conocimiento detallado del idioma.

En 2006, el año en el que recibió el Cervantes, comenzó a presentar fallas en el habla.

En 2009 perdió la capacidad de enunciar frases y para 2011 perdió la memoria. Su muerte fue confirmada la mañana del jueves por Laura Demeneghi, una de sus sobrinas que vivía con el escritor.

Lamentan en redes su muerte

"Dicen diarios y redes que murió Sergio Pitol pero no es cierto: vive en nuestros ojos lectores".

Ana Clavel, escritora

-----------------------------------------------------





"Sergio Pitol, tú con tu gabardina a la Casablanca, yo niña siempre despeinada a tu lado. Los dos riendo caminábamos por el Quartiere Latin en Paris, íbamos de cine en cine. Contigo vi a Ernest Lubitch. Una noche me llevaste a ver a Bergman, me aburrí como loca pero hoy me encantaría ver a Bergman contigo. Imagino tu gran sonrisa querido Sergio. Elevo un pensamiento amoroso al vuelo. Tómate un vino con mi mamá, camina por el Sena con mi papá. We will always have Paris.

Ximena Cuevas, videoasta

--------------------------------------------------------------

"Tuve la suerte de conocerlo en Oaxaca en 2007 y volvimos a coincidir en la Embajada de México en Madrid. Un hombre cordial, culto, con un estilo literario inconfundible. Un hombre cercano, un escritor de gran claridad, un galdosiano de espíritu, una sonrisa conciliadora. Que la tierra te sea leve, Sergio. Descansa en paz".



Juan Carlos De Sancho, escritor

----------------------------------------------------------

"Ni qué decir. Muy triste noticia. Falsos amigos y la familia, como siempre. La soledad de un hombre desamparado...duro".



Braulio Peralta, editor y periodista cultural.

-------------------------------------------------------------------



"El muy grande, muy querido Sergio Pitol ha muerto. Mi dolor de amigo es grande y la pérdida literaria es inconmensurable".

Pedro Ángel Palau, escritor.

------------------------------------------------

"Sergio Pitol fue un ser humano extraordinario, un escritor de excepción y un amigo sin par. Lamento mucho la noticia de su muerte y me abruma la tristeza. Nos queda sin embargo el don de su conversación, de su talento y de su inagotable sabiduría a través de sus libros".

José Homero, poeta.

-----------------------------------------------------------





"Murió un amigo, murió un maestro. Lo lamento tanto, tanto, tanto ... no hay palabras".

Iván Thays, escritor

---------------------------------------------------

"Adiós al gran maestro Sergio Pitol... Gracias por los libros, los viajes y la vida".

Santiago Gamboa, escritor