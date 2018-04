Muere la pintora y escultora Joy Laville a los 94 años - Periódico Noroeste

Muere la pintora y escultora Joy Laville a los 94 años

“Nos legó una obra llena de color, sutil y sugestiva que tuvo su origen en los mares ingleses y su destino en la cultura mexicana. Mi pésame a sus deudos”, escribió la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda.

Animal Político

La pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana Joy Laville, Creadora Emérita del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desde 2012, falleció este viernes a los 94 años.

La artista plástica, quien nació el 8 de septiembre de 1923 en Isla de Wight, se destacó en la pintura y escultura de bronce, y dominó variedad de técnicas pictóricas como serigrafía, el grabado al agua fuerte, el óleo, el acrílico y la litografía.

Helene Joy Laville Perren destacó en la pintura y escultura de bronce, dominó diversas técnicas pictóricas, entre éstas la serigrafía, el grabado al agua fuerte, el óleo, el acrílico y la litografía.

Su obra se distinguió por la originalidad en el uso del color y la luz, y giraba en torno a temas atemporales y clásicos, despertando los sentidos del espectador.

El color y la luz de Joy Laville permanecerán a través de su legado. Lamentamos el fallecimiento de la pintora y escultora, galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2012. Enviamos nuestro pésame a familiares y amigos. pic.twitter.com/H7JX5A9Ht7 — Secretaría Cultura (@cultura_mx) 13 de abril de 2018

A los 23 años, Joy Laville abandonó su natal Inglaterra para vivir en Canadá durante 10 años (1946-56). Durante ese tiempo conoció la obra de Diego Rivera y otras formas del arte mexicano, por lo que a finales de los años 50 se estableció en México. Para 1986 logró la nacionalidad.

Si eres fiel seguidor de Ibargüengoitia puedes disfrutar también el trabajo plástico de Joy Laville, quien ilustró las portadas de varios de sus libros. “En ellas se podían ver escenas donde mujeres lilas o azules aparecen tendidas en divanes o sentadas a la orilla del mar, tal vez solas o charlando, con alguna planta exuberante dejada por ahí y las montañas o el mar de fondo”, describe un comunicado de la Secretaría de Cultura.

“Los cuadros de Joy Laville no son simbólicos ni alegóricos ni realistas. Son como una ventana a un mundo misteriosamente familiar, son enigmas que no es necesario resolver, pero que es interesante percibir. El mundo que representa no es angustiado, ni angustioso, sino alegre, sensual, ligeramente melancólico, un poco cómico. Es el mundo interior de una artista que está en buenas relaciones con la naturaleza”, llegó a escribir Jorge Ibargüengoitia sobre la obra de Laville.

“Lamento profundamente la pérdida de Joy Laville, artista plástica extraordinaria que adoptó a México como su segunda patria. Nos legó una obra llena de color, sutil y sugestiva que tuvo su origen en los mares ingleses y su destino en la cultura mexicana. Mi pésame a sus deudos”, escribió María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, en su cuenta de Twitter.

La pintora y escultora naturalizada mexicana en 1986, exhibió su obra en salas y museos de Europa y Estados Unidos. La galería mexicana Louis C. Morton y la casa londinense Christie´s han subastado sus óleos.

El trabajo de la artista se exhibió en Guanajuato, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa, Aguascalientes, Chihuahua, San Miguel Allende, Cuernavaca y la Ciudad de México. Internacionalmente, en Nueva York, Nueva Orleans, Dallas, Washington, Toronto, París, Londres y Barcelona.

La galería mexicana Louis C. Morton y la casa londinense Christie´s han subastado sus óleos y algunas de sus obras se encuentran en colecciones del Museo de Dallas, el National Museum of Women in the Arts (Washington, DC), el Banco Nacional de México, la Esso Oil of Canada y el Museo de Arte Moderno.

Con información de Notimex