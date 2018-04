Mujeres y Jóvenes decididos a empezar la construcción de un Sinaloa mejor, afirma Manuel Clouthier - Periódico Noroeste

Mujeres y Jóvenes decididos a empezar la construcción de un Sinaloa mejor, afirma Manuel Clouthier

Manuel Clouthier, añadió que se encuentra muy agradecido con el caluroso recibimiento que le otorgan los ciudadanos de este lugar, así como también en el norte y centro de la entidad donde reconocen su trayectoria y su lucha por las candidaturas independientes.

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN.- Las mujeres y los jóvenes están dispuestos a involucrarse en la construcción de un Sinaloa mejor para todos, ya están decididos a participar en los comicios del primero de julio con un voto decidido hacia candidaturas independientes, porque ya no quieren más a los representantes de los partidos políticos, afirmó categóricamente el candidato al Senado de la República, Manuel Clouthier Carrillo.

Lo anterior manifestó el abanderado sin partido, durante un recorrido que realizó por calles de Mazatlán, tales como Ejército Mexicano, desde la calle Pesqueira a Río Piaxtla, así como en las calles Juan Pablo Segundo, Acuario y Sagitario, en la colonia Juárez.

Al calor del sol, Clouthier caminó a paso largo, llegó a comercios, a automovilistas, a hogares, donde sobre todo las mujeres amas de casa le otorgaron gustosas el saludo y entablaron diálogos con el candidato a quien externaron que no dejarán de votar por él porque están convencidas que es la mejor opción para que represente a los sinaloenses en el Senado de la República.

“Me siento muy agradecido con todos ustedes, con todos los sinaloenses, en el norte, centro y sur, que me dieron sus firmas de apoyo, y que además en esta campaña me refrendan su apoyo para llegar al Senado, por ello no duden de que seguiré representándolos con la frente en alto de manera digna, como hasta ahora lo he venido haciendo”, reiteró.