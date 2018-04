Nace la hija de Khloé Kardashian - Periódico Noroeste

Nace la hija de Khloé Kardashian

Aunque está destruida por los engaños de su pareja, Tristan Thompson, aseguran que el basquetbolista estuvo en el parto

Noroeste / Redacción

13/04/2018 | 09:36 AM

La empresaria Khloé Kardashian quedó devastada esta semana con la publicación de videos y fotos que evidencian que su pareja, Tristan Thompson, le ha sido infiel con más de una mujer mientras que ella estaba a punto de dar a luz a la hija que ambos engendraron y que finalmente nació el jueves, a las 4:00 de la madrugada.

La pequeña vio la luz en el hospital Hillcrestm a las afueras de Cleveland, según reportó TMZ.

Fuentes del mismo medio confirmaron que a pesar de la humillación pública tras los reportes de que Thompson, de 27 años, besó y hasta durmió con otras mujeres, Khloé Kardashian creía en la importancia de que el padre de su hija fuera testigo de su llegada al mundo, por lo que allí estuvo, junto a la célebre abuela de la pequeña, Kris Jenner, y sus famosas tías Kim y Kourtney.

Emitirá su parto en Keeping Up with the Kardashians

Con el nacimiento de la primera hija de Khloé comenzará la temporada 15 del reality Keeping Up with the Kardashians. Según informa la revista People, los televidentes también podrán ver la reacción de la celebridad ante los rumores de infidelidad de su pareja.

Khloé estaba en Cleveland, ciudad a la que se mudó para hallar la tranquilidad que no encuentra en Los Ángeles. Sin embargo, estando allá se enteró de que Thompson le habría sido infiel durante los últimos meses.

PARTO ADELANTADO

Fuentes cercanas a Khloé Kardashian dejaron entrever que el estrés y el impacto emocional pudieron haber provocado un adelanto en el parto, ya que la bebé debía haber nacido a final de mes.

SU HERMANA LA FELICITA

"¡Estoy tan feliz por ti! ¡Tu niña es hermosa! ¡Eres tan fuerte que has hecho que parezca tan fácil! No puedo esperar a que nuestras niñas crezcan y sean mejores amigas como nosotras. Estoy muy feliz de haber podido devolverte el favor de sostener tu pierna durante el parto", escribió Kim Kardashian en twitter.