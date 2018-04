Ni un candidato del PRI a Gobernador lidera encuestas - Periódico Noroeste

Ni un candidato del PRI a Gobernador lidera encuestas

De los nueve candidatos del PRI a las gubernaturas en juego este 2018, ninguno va en primer lugar en las encuestas locales. La debacle estatal de 2016 se repite.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).– De las nueve entidades que renovarán Gobernador, ninguno de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ubica como favorito en las encuestas locales a menos de tres meses de llegar a la cita electoral del 1 de julio. La mayoría está en tercer lugar, tal y como hasta hoy se encuentra el candidato a la Presidencia del tricolor, José Antonio Meade Kuribreña.

En las elecciones de junio de 2016, en medio de escándalos de corrupción de gobiernos locales y del federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, el tricolor perdió siete de las 12 gubernaturas en disputa, entre ellas, cuatro en los que siempre había gobernado: Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo.

Ahora, las encuestas consideradas para este ejercicio, las de la empresa Massive Caller y de Grupo Reforma, revelan que el PRI podría perder en todos los estados que compiten por gubernatura, incluyendo los dos que hoy gobierna: Jalisco y Yucatán.

Rodrigo Galván de las Heras, director general de la encuestadora Demotecnia de las Heras, dijo en entrevista con SinEmbargo que la tendencia hasta ahora es que en los nueve estados va ganando la alternancia, por lo que “en los nueve estados, el partido que gobierna, va perdiendo”.

En este escenario, actualmente el partido oficial administra 14 estados, de los cuales perdería dos en las próximas elecciones: Jalisco y Yucatán. Aunque, agregó Galván, en Yucatán la competencia es muy cerrada, las cifras siguen favoreciendo a la oposición. Además, a poco más de 80 días de la votación, hay probabilidad de que esa tendencia cambie porque la elección federal influye en las locales.

“Por ejemplo, en Jalisco es Movimiento Ciudadano contra el PRI. Pero si la ola nacional de Morena ayuda a subir a ese partido en los comicios locales, los resultados pueden ser peores”, dijo el titular de la encuestadora Demotecnia. “Hay lugares muy priistas donde el candidato a Presidente [Meade Kuribreña] está tan abajo que entonces los arrastran [a los candidatos] para mal”.

Las entidades que aún comanda el tricolor son Sonora (Claudia Pavlovich), Coahuila (Miguel Riquelme Solís), Sinaloa (Quirino Ordaz Coppel), Zacatecas (Alejandro Tello Cristerna), San Luis Potosí (Juan Manuel Carreras López), Jalisco (Aristóteles Sandoval Díaz), Hidalgo (Omar Fayad Meneses), Colima (José Ignacio Peralta), Estado de México (Alfredo del Mazo Maza), Tlaxcala (Marco Antonio Mena Rodríguez), Guerrero (Héctor Astudillo Flores), Oaxaca (Alejandro Murat Hinojosa), Campeche (Alejandro Moreno Cárdenas) y Yucatán (Rolando Zapata Bello).

“En el 2016 se dijo que el PRI perdió, pero perdieron el mismo número de estados todos. La única ventaja fue que el PRI tenía más”, expuso Rodrigo Galván.

Entre las opciones que ofrece el PRI para los habitantes de los nueve estados en juego destacan tres ex Secretarios de Desarrollo Social locales (Jalisco, Morelos y Yucatán), legisladores y sólo una mujer, hija de un ex Gobernador priista. Durante su destape, Georgina Trujillo, ex Alcalde de Centro, Tabasco, afirmó que los tabasqueños evocan “gratamente” al ex Gobernador priista Andrés Granier Melo, actualmente en la cárcel por desvío de dinero. Aunque “dejó un poco suelto su gobierno que a final de cuenta le trajo consecuencias”, reconoció del priista, quien declaró que poseía 400 pantalones y 400 pares de zapatos.

Las campañas de gobernadores comienzan oficialmente el próximo 29 de abril, de acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la Ciudad de México, por el PRI, va Mikel Arriola Peñalosa; por Chiapas, Roberto Albores Gleason; por Guanajuato, Gerardo Sánchez García; por Jalisco, Miguel Castro Reynoso; por Morelos, Jorge Meade Ocaranza; por Puebla, Enrique Doger Guerrero; por Tabasco, Georgina Trujillo Zentella; por Veracruz, José Yunes Zorrilla, y por Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero.

De ellos, sólo Mikel Arriola y Miguel Castro han hecho pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

MIKEL ARRIOLA-CDMX

Mikel Arriola Peñalosa está en el tercer lugar de la preferencia electoral a la jefatura de gobierno de la capital del país por debajo de Claudia Sheinbaum (Morena) y Alejandra Barrales (Frente). Abanderado por el Partido Revolucionario Institucional, Verde y Partido Nueva Alianza (PRI-PVEM-PANAL), quiere gobernar la Ciudad de México luego de permanecer seis años en el sector salud. De 2011 a 2016 estuvo en la dirección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de 2016 a 2017 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este lunes dijo que para combatir el narcomenudeo en la Ciudad de México se necesita la intervención de las Fuerzas Armadas “bajo un esquema transitorio”.

En un país líder en obesidad y diabetes a nivel mundial, benefició a la industria de la chatarra. La Alianza por la Salud Alimentaria, quien vigiló su gestión en Cofepris, lo acusa de haber ignorado las peticiones ciudadanas para regular el etiquetado de alimentos y la publicidad engañosa para un consumo informado y saludable.

Cofepris, con base en un estudio científico hecho en Australia cuyas conclusiones omitió, aprobó el actual etiquetado Guías Diarias de Alimentación (GDA) que recomienda un consumo de azúcares totales correspondiente a 90 gramos (18 cucharadas cafeteras), cantidad muy por encima de los 50 gramos (10 cucharadas cafeteras) de azúcares añadidos establecidos como máximos tolerables por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un día para un adulto y de la mitad de esa cantidad para un niño.

Quien cuenta con dos maestrías en Políticas Públicas y Administración Pública, y en Derecho, ha hecho pública su declaración 3 de 3. En la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad reportó que ingresa al año un millón 892 mil 524 pesos y tiene una cuenta bancaria con medio millón de pesos. Declaró que no tiene ningún bien inmueble. La casa de Bosques de Limas en la delegación Cuajimalpa es de su esposa Jimena, quien la heredó de su madre en 2009. También reportó contar con un Audi, el cual adquirió en 2006 de contado por 200 mil pesos.

ROBERTO ALBORES GLISON-CHIAPAS

Agradezco el respaldo de las y los militantes del @PRI_Nacional, @partidoverdemex, @NuevaAlianza, @MoverAChiapas1 y @Chiapas_Unido por hacer suyo este proyecto. Los invito a trabajar fuerte para construir un mejor Chiapas con resultados para la gente y empleos de calidad. (2/2) pic.twitter.com/lf8h6BLieT — Roberto Albores Gleason (@ralbores) 23 de marzo de 2018

Roberto Albores Gleason, candidato de la discordia en Chiapas por ser elegido por Los Pinos, va en tercer lugar por debajo de Rutilio Escandón (Morena) y José Antonio Aguilar Bodegas (Frente). El Senador es apoyado por el ex Gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012) en cuya gestión ocupó las Secretarías de Fomento Económico y la de Turismo. A su boda celebrada en marzo del año pasado en Yucatán acudieron el entonces Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, hoy coordinador de campaña de José Antonio Meade, y el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

La elección de Albores como candidato del PRI fraccionó la tradicional alianza con el Partido Verde en el estado sureño. En febrero el partido del Tucán acusó de imposición de candidatura por parte del PRI y falta de consulta a la militancia, y se salió de la coalición. Pero en marzo el Consejo Político del PVEM ratificó su alianza tras la renuncia de Eduardo Ramírez Aguilar de la dirigencia estatal del partido verde y quien decidió aceptar ser candidato al Senado por Morena.

En noviembre del año pasado, el ex Presidente Municipal panista de Tuxtla Gutiérrrez, Francisco Rojas, acusó en un video a Albores Gleason de actos anticipados de campaña al recopilar nombres y claves de credencial de elector a través de panfletos que se distribuyeron entre los chiapanecos. De acuerdo con Rojas, y lo mostrado en el audiovisual, el candidato priista repartió calendarios 2017-2018 con imágenes de su rostro.

GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA-GUANAJUATO

El Senador con licencia Gerardo Sánchez López arrancó su campaña en la emblemática Alhóndiga de Granaditas. Se define como cenecista, de la Confederación Nacional Campesina (CNC), una pieza sindical de la maquinaria electoral priista.

En un estado cuyos índices de violencia han repuntado estos últimos años, su primer promesa es un Guanajuato seguro. Pero la preferencia de los guanajuatenses lo colocan lejos del puntero del Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. De acuerdo con la encuestadora Demotecnia, la preferencia en Guanajuato va muy cerrada.

“Basta de incompetencia gubernamental y deshonestidad política. Ya no más corrupción, impunidad y opacidad”, aseguró Sánchez en su toma de protesta. El priista no ha publicado su declaración 3 de 3.

MIGUEL CASTRO REYNOSO-JALISCO

Miguel Castro Reynoso, ex Alcalde de Tlaquepaque, Jalisco, y candidato del actual Gobernador priista Aristóteles Sandoval, va en segundo lugar de las encuestas por abajo de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.

Fue titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la entidad. En su declaración 3 de 3 expuso tener ingresos anuales por 976 mil 436 pesos, y su esposa de 450 mil pesos. Tienen seis casas en Jalisco, un departamento y estacionamiento en Manzanillo, Colima, de 73 mil 658 pesos, y cuatro terrenos en Jalisco. De las viviendas, cinco las reporta como donación y una en Zapopan pagada a crédito por 640 mil 100 pesos

Al igual que el candidato de Guanajuato, Castro cuenta con el apoyo de la Confederación Nacional Campesina (CNC), liderada por Ismael Hernández Deras, quien fue colocado en la lista plurinominal del PRI para Diputado.

Declaración patrimonial del candidato Castro Reynoso. Imagen: IMCO

JORGE MEADE OCARANZA (MORELOS)

Jorge Meade Ocaranza ha sido delegado de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, ISSSTE e INFONAVIT en el estado de Morelos, donde no figura en las encuestas lideradas por el Alcalde de Cuernavaca y ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el candidato de Morena.

Ha sido secretario y presidente estatal del PRI, así como Diputado. No tiene relación familiar con el candidato presidencial de mismo apellido.

En un principio el PRI y Nueva Alianza irían en coalición, pero finalmente el partido fundado por Elba Esther Gordillo se separó y postuló al ex Rector de la universidad estatal, Alejandro Vera Jiménez, quien tuvo un enfrentamiento contra el Gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.

ENRIQUE DOGER GUERRERO (PUEBLA)

Médico de profesión, Enrique Doger Guerrero, ex titular del IMSS Puebla, busca ser el Gobernador del estado ahora gestionado por el Partido Acción Nacional. Pero va en tercer sitio en las encuestas lideradas por Miguel Barbosa Huerta, de Morena.

Ha sido Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Alcalde de la ciudad de Puebla, así como Diputado.

GEORGINA TRUJILLO (TABASCO)

La única mujer candidata del PRI a una gubernatura estatal es Georgina Trujillo Zentella, hija del ex Gobernador priista Mario Trujillo García. Ha sido Diputada, Senadora y Alcalde del municipio de Centro, Tabasco. Actualmente, se ubica en el tercer sitio de las preferencias ciudadanas en esa entidad.

De acuerdo con la priista, al ex Gobernador Andrés Granier Melo, encarcelado por desvío de 2 mil millones de pesos de recursos públicos, los tabasqueños lo recuerdan “gratamente” y “sí atendía a la gente, aunque reconoció que en términos administrativos “dejó un poco suelto su gobierno que a final de cuenta le trajo consecuencias”.

En estado de ebriedad, Granier Melo declaró tener 400 pantalones y 400 pares de zapatos.

JOSÉ YUNES ZORRILLA (VERACRUZ)

José Yunes Zorrilla ha sido Diputado, Senador y Alcalde de Perote, Veracruz. También ha sido presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, partido del que es miembro desde 1987.

A sus 48 años busca gobernar el estado que administró el ex priista Javier Duarte de Ochoa de 2010 a 2016, y quien está encarcelado por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, luego de ser detenido en Guatemala.

Yunes Zorrilla figura en el tercer puesto de las encuestas por debajo de Cuitláhuac García Jiménez (Morena) y Miguel Ángel Yunes Márquez (Frente), hijo del Gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. Estos dos últimos van cerrados.

MAURICIO SAHUÍ RIVERO (YUCATÁN)

Mauricio Sahuí Rivero, ex titular de Sedesol estatal, quiere gobernar Yucatán, estado actualmente priista y al mando de Rolando Zapata Bello. Estuvo presente en el arranque de campaña del candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, el pasado domingo 1 de abril.

Sin embargo, el Diputado y docente de la Universidad Autónoma Estatal va en segundo lugar por debajo del candidato panista, Mauricio Vila Dosal; aunque, aclara Rodrigo Galván de Demotecnia, la preferencia en esa entidad va muy cerrada.