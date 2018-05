No disponible por el momento: reportan fallas en los servicios bancarios de Citibanamex - Noroeste

SERVICIOS BANCARIOS

No disponible por el momento: reportan fallas en los servicios bancarios de Citibanamex

'Estamos atendiendo las intermitencias en algunos de nuestros servicios de débito', reportó el banco

Animal Político

Citibanamex reportó este domingo una falla en sus servicios de débito; según reportes de usuarios, el problema es en varios estados del país.

Los pagos con tarjetas Citibanamex, cajeros automáticos, y la banca móvil de la firma presentan fallas en la Ciudad de México, informó Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros (Condusef).

Alrededor de las 4 de la tarde, la cuenta oficial del banco reportó que estaban “atendiendo las intermitencias en algunos de sus servicios de débito”. Hasta las 17:45 horas, no se había reportado un restablecimiento total de los servicios.

En Citibanamex, nuestra prioridad es la seguridad y la atención a nuestros clientes. Estamos atendiendo las intermitencias en algunos de nuestros servicios de débito. Informaremos oportunamente de la situación a través de nuestros canales. pic.twitter.com/zmn7SnjLMA — Contacto Citibanamex (@ContactoCitibmx) 13 de mayo de 2018

Sin embargo, desde aproximadamente el mediodía de este domingo 13 de mayo, usuarios en redes sociales habían expresado que los cajeros automáticos, pagos con tarjeta y transferencias estaban inhabilitados.

Yo estoy en Barcelona y no puedo usar la tarjeta, acceder a Bancanet o retirar de algún cajero!! Es desesperante la situación 😥 #Banamex @Citibanamex @ContactoCitibmx — Daniela R. (@DannyRoP) 13 de mayo de 2018

El presidente de la Condusef sugirió no hacer operaciones mientras persista la falla, para no congestionar más los sistemas o para que no se vaya a quedar el cajero automático con la tarjeta bancaria.

