‘No es daño ambiental iluminación en isla’ - Periódico Noroeste

Gobernador

‘No es daño ambiental iluminación en isla’

Quirino Ordaz Coppel asegura que no se ocasiona daño ambiental, ni se rompe ninguna ley del medio ambiente con la infraestructura para iluminar una de las tres islas

Fernanda Magallanes

14/04/2018 | 04:05 AM

La iluminación que se colocó sobre Isla Venados y en la que se gastó alrededor de 11 millones de pesos no ocasiona daño ambiental, ni se rompe con la ley del medio ambiente como Área Natural Protegida, señaló el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Esto después de la polémica que ha causado dicha infraestructura que será colocada durante cuatro días, fechas en las que se llevará a cabo el Tianguis Turístico 2018, es decir, del 15 al 18 de abril.

Mencionó que cuentan con toda la normatividad en regla y que estas luces serán removidas en cuanto termine y funcionarán en espacios públicos como parques o eventos que lo requieran, aclaró que no serán desperdiciadas, ni se quedarán de manera permanente en una de las famosas tres islas.

“Por cuatro días va a representar un atractivo extraordinario, respetando siempre el medio ambiente. No hay ningún daño ambiental, la suspensión es una suspensión siempre y cuando haya daño ecológico y no lo hay, por supuesto que no, se esta cuidando todo, se tuvo una licitación, se dio todo el cuidado y así va a ser, se va a respetar”, declaró.

Señaló que este fue un trabajo de muchos meses de anticipación y que se planeó de manera detallada con las instancias ecológicas, con la indicación de que estas sean hechas para no contaminar ni la flora, ni la fauna del lugar.

Añadió que esta iluminación estuvo basada después de una planeación y se licitó de manera correcta y formal a través de un portal en el que ganó la mejor constructora para realizarlo, no fue una idea que se les ocurrió de la noche a la mañana, simplemente se buscó la manera de resaltar el paisaje natural con el que cuenta el puerto.

Entre las especificaciones que se solicitaron para su construcción, dijo, fue que las lámparas tuvieran bases de madera y que la luz fuera de color cálido y no frío, la cual se cumplieron de manera formal.

“Son luces movibles, esas las vamos a seguir aprovechando, se van a usar en todo tipo de espacios públicos, en eventos que se requieran, en edificios, en todo lo que sea aprovechable y es una inversión que le vamos a sacar todo el provecho”, comentó.

Convocan a rechazar luces

Algunos grupos a través de las redes sociales convocan a la ciudadanía a rechazar el encendido de las luces en una de las tres islas. A través del hashtag #Nolasprendan invitan a que se compartan imágenes para demostrar que no se está deacuerdo con la iluminación de la Isla Venados.

“Por cuatro días va a representar un atractivo extraordinario, respetando siempre el medio ambiente. No hay ningún daño ambiental, la suspensión es una suspensión siempre y cuando haya daño ecológico y no lo hay”.

Quirino Ordaz Coppel

Gobernador