No he visto a 'El Chapo' y me preocupa su salud mental: Emma Coronel rompe el silencio - Periódico Noroeste

No he visto a 'El Chapo' y me preocupa su salud mental: Emma Coronel rompe el silencio

En las dos ocasiones Coronel Aispuro tuvo que esperar a sus hijas, ya que la ex reina de belleza tiene restringidas las visitas a su marido, debido a que la Fiscalía neoyorquina supone que a través de ella, el narcotraficante mexicano podría retomar el control del Cártel de Sinaloa

noroeste.com

17/04/2018 | 8:11 PM Compartida 10 veces

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", rompió el silencio este martes, y aseguró que tiene 15 meses que no se reúne en privado con el capo sinaloense, además que aseguró que únicamente ha visto a su esposo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde el ex líder del Cártel de Sinaloa el 5 de septiembre próximo comenzará el juicio para determinar su futuro legal. Tras asistir a una audiencia que se realizó este día en la citada Corte, la ex reina de belleza madre de dos niñas mellizas -María Joaquina y Emali Guadalupe- que tuvo con "El Chapo", se quejó, además, de que no puede visitar a su esposo o hablar con él por teléfono. "Tengo 15 meses que no lo veo, lo veo en la corte nada más. No tengo ningún tipo de comunicación con él, ni visitas ni llamadas. Los únicos que lo ven son las niñas y los abogados", dijo de forma breve y en español, Coronel Aispuro, quien portaba gafas de sol. "Mi preocupación es su salud porque sé que está muy mal psicológicamente, que se siente muy mal por lo que me han dicho los abogados, y es lo que me preocupa, cómo va a llegar a un juicio bien si está mal de salud", abundó Coronel Aispuro, que según la agencia francesa AFP, sonrió y saludó a su esposa con la mano al inicio y al final de la audiencia celebrada este martes. #Video 📹 Emma Coronel dice que lleva 15 meses sin hablar con "El Chapo" https://t.co/0RVAZVlicI pic.twitter.com/GZYsfuy9qS — El Universal (@El_Universal_Mx) 17 de abril de 2018 El pasado 31 de marzo, las hijas gemelas de "El Chapo", visitaron por segunda vez a su padre desde que éste se encuentra en una prisión de máxima seguridad, cuando fue extraditado de México a Nueva York, Estados Unidos, el pasado 19 de enero de 2017. El pasado 18 de agosto del 2017, las gemelas pudieron visitar por primera vez a su padre en la prisión de máxima seguridad estadounidense. En aquella ocasión también estuvieron acompañadas de la litigante Delgado García; de su madre, Emma Coronel; y de su tía, Brenda Guzmán Loera, hermana de "El Chapo". En las dos ocasiones Coronel Aispuro tuvo que esperar a sus hijas, ya que la ex reina de belleza tiene restringidas las visitas a su marido, debido a que la Fiscalía neoyorquina supone que a través de ella, el narcotraficante mexicano podría retomar el control del Cártel de Sinaloa. Por su parte, el abogado Eduardo Balarezo -quien no permitió a Coronel Aispuro responder a preguntas de los periodistas-, se quejó de la detención de "El Chapo, en aislamiento casi total desde su extradición a Estados Unidos desde México el 19 de enero del 2017, acusado de enviar más de 200 mil kilos de droga a este país a lo largo de 25 años. "Hemos notado que su estado mental se ha deteriorado, no solamente la memoria, sino la forma en que entiende las cosas [...] No es el hombre que era cuando lo conocí", dijo el abogado Eduardo Balezo a reporteros, luego de la audiencia preliminar, por lo que afirmó que su cliente será sometido a una nueva evaluación psicológica en las próximas dos semanas. Además el litigante afirmó pidió al juez Brian Cogan que acepte como evidencia para el juicio, el pago parcial de honorarios del capo sinaloense, dinero que según la Fiscalía de Nueva York provendría del narcotráfico. Balarezo insistió en que sus honorarios no deben ser aceptados como evidencia, porque eso lo forzaría a convertirse en testigo durante el juicio, y no podría, por ende, defender más a "El Chapo". El juez Cogan prometió al abogado del capo sinaloense, estudiar el asunto para la próxima audiencia, que se celebrará el próximo 30 de mayo. FISCALES SE QUEJAN DE DIFICULTADES EN RECOLECCIÓN DE PRUEBAS CONTRA "EL CHAPO" Los fiscales federales de NY informaron al juez Brian Cogan, sobre las supuestas dificultades que han tenido para obtener todas las evidencias que deben entregarse a la Corte antes del juicio de "El Chapo", ya que muchas de las pruebas provienen del extranjero. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía ha presentado más de 300 mil páginas de documentos. Ante ello, el magistrado fijó como fecha límite para la consignación de los documentos hasta el próximo 19 de mayo de 2018. Por su parte, la defensa del capo sinaloense pidió a Cogan limitar la cantidad de nuevas pruebas que los fiscales podrían presentar en el caso antes del juicio, diciendo que no las entregaron con la prontitud deseada. "Según ellos, han estado investigando al Sr. Guzmán desde los años 80", dijo el abogado defensor, Eduardo Balarezo, quien advirtió a los fiscales neoyorquinos que era ya el tiempo de poner todo lo que tienen sobre la mesa. Durante la audiencia celebrada este martes, el juez Cogan también informó que tenía previsto convocar desde el próximo 31 de julio, hasta mil personas como potenciales jurados para el juicio de "El Chapo" Guzmán, proceso que durará al menos tres meses y que iniciará el próximo 5 de septiembre. El juez advirtió que el proceso de selección será cuidadoso, ya que de las mil personas que contestarán un cuestionario, tanto la Fiscalía como la defensa escogerán a aquellas personas que no tengan prejuicios contra Guzmán Loera, a fin de que dicten su sentencia únicamente con base en la evidencia presentada. La Fiscalía de NY ha insistido a lo largo de las audiencias que los miembros del jurado -que deberá estar conformado el próximo 27 de agosto- podrían temer por su seguridad, por lo que el juez Brian Cogan ordenó que las identidades de las personas que decidirán el futuro legal de "El Chapo" se mantengan en secreto. "Normalmente en los juicios se trae quizás a cien, 150 personas, pero en un caso de este tipo, mil es normal", aclaró Balarezo, además de que detalló que este primer grupo será sometido a un cuestionario de más de un centenar de preguntas para determinar los primeros 40 preseleccionados. Luego, dicho segundo grupo se reducirá a 12 miembros y seis reemplazos, quienes finalmente integrarán el jurado. Por otra parte, de nueva cuenta el juez negó al narcotraficante mexicano la posibilidad de dirigirse hacia a él directamente en la Corte, y repitió que todas las comunicaciones deben hacerse a través de los abogados defensores. Guzmán Loera pretendía leer un a carta a Cogan para denunciar las supuestas condiciones inhumanas de su encarcelamiento. El ex líder del Cártel de Sinaloa está recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MCC, por sus siglas en inglés), ubicado en Brooklyn, desde fue extraditado de México a Nueva York, el pasado 19 de enero del año pasado, acusado de 17 cargos criminales, entre ellos narcotráfico, liderar una organización criminal, conspirar para matar y lavado de dinero, entre otros. #El Chapo Guzmán