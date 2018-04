No soltar los sueños es la clave del éxito, dice Steve Wozniak, cofundador de Apple - Periódico Noroeste

TIANGUIS TURÍSTICO

No soltar los sueños es la clave del éxito, dice Steve Wozniak, cofundador de Apple

Wozniak impartió una charla en el Centro de Convenciones en el marco del Tianguis Tutístico 2018

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Su meta era crear su propia computadora, y lo hizo apenas a sus 20 años. El secreto: no soltar los sueños, esa es la clave del éxito personal para Steve Wozniak, cofundador de Apple.

"Yo era muy introvertido, así que me encerraba en mi recámara y me ponía a inventar cosas. Era autodidacta, y a los 10 años tenía mis propias revistas de electrónica, yo estaba muy adelantado, sabía simplificar cosas, mi idea era hacer cosas simples, sencillas. A mí me gustan las cosas sencillas", compartió.

