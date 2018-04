Normalizan su trayecto rutas de camiones - Periódico Noroeste

VIALIDAD

Normalizan su trayecto rutas de camiones

Tras finalizar el Tianguis Turístico, las rutas de camiones urbanos regresan a pasar frente al Centro Internacional de Convenciones

Belizario Reyes

21/04/2018 | 04:06 AM

Tras la culminación del Tianguis Turístico se normalizó el trayecto de las rutas de camiones que pasan frente al Centro Internacional de Convenciones de este puerto, mencionó el Delegado de Vialidad y Transportes del Estado en Mazatlán, José Vallejo Carrillo.

Reiteró que nadie de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado dio alguna indicación para que durante dicho evento que se llevó a cabo del 15 al 18 del mes en curso no pasaran dichas unidades frente a ese recinto.

Sin embargo, expresó que tras investigar sí tuvo conocimiento que alguien determinó que las unidades de transporte urbano no pasaran frente al MIC o Mazatlan Internacional Center, para que no se congestionara más el tráfico vehicular de lo que ya se registraba.

“Me informé yo bien, nadie de Vialidad dio ninguna indicación para acortar las rutas, sino que el hecho de que existiera una fuerte afluencia vehicular y que hacía muy lento el tráfico alguien estableció el criterio, no sé, de que no llegaran hasta allá para evitar mayor congestionamiento de tráfico vehicular, ya una vez restablecido de manera normal el servicio está completamente funcionando porque no fue tampoco todo el día, (fue) durante unas horas nada más en esa fecha”, precisó Vallejo Carrillo.

Después del tianguis las rutas como Gran Plaza y Prados del Sol deben cubrir su ruta concesionada que es hasta el final de la Avenida del Delfín, al norte del MIC donde se estacionan.

En caso de que algún conductor no cumpla con su respectivo trayecto los usuarios pueden hacer el reporte al teléfono 6699321289 que es el del propio Delegado de Vialidad, al 6695330505 del Jefe de Inspectores del Transporte y al 6692511655 que es el del Jefe del Departamento de Educación Vial y se les atenderá las 24 horas del día, continuó.

Vallejo Carrillo expresó que durante los días del Tianguis Turístico no se tuvo ninguna queja de ningún usuario, por el contrario, el servicio público de pasaje brindó un buen servicio y se tuvieron expresiones de reconocimiento y de agradecimiento de tianguistas.

El Gobierno del Estado puso a disposición de ellos y sufragó el costo de pulmonías para que trasladaran a los tianguistas de manera gratuita a los lugares que así lo solicitaran en Mazatlán, dio a conocer.

