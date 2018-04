Obispo de Chilpancingo se reúne con capo - Periódico Noroeste

GUERRERO

Obispo de Chilpancingo se reúne con capo

Llamó a los candidatos a que en sus propuestas y campañas electorales aborden la inseguridad, corrupción y la impunidad

Chilapa, Guerrero (SinEmbargo).- El Obispo Salvador Rangel reveló que uno de los capos de la droga en Guerrero le dijo que espera que el Gobierno y los candidatos no ganen el voto de la gente por medio de dádivas y le aseguró que está dispuesto a cooperar, a respetar y a no coaccionar el voto por medio de la violencia.

Ayer a las cinco de la tarde, el Obispo de la diócesis Chilpacingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, encabezó la llamada Liturgia de la Palabra, la adoración de cruz y la comunión ante cientos de familias católicas que llenaron la catedral en una de las actividades programadas con motivo de la Semana Santa.

Por su parte, el prelado en entrevista llamó a los candidatos a poner el dedo en la llaga en temas como la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la falta de trabajo que, dijo, hace que las personas transgredan la ley.

Durante la ceremonia el Obispo expresó que la muerte de Cristo fue dolor, pasión, sacrificio, entrega y amor porque ama a todos.

De la lectura del libro de Isaías, dijo que por las llagas de Jesús los ciudadanos han sido sanados.

“Con su muerte y pasión nos redimió y santificó, incluyendo los pecados de todos nosotros. La pasión de Jesús retrata muchas pasiones de nosotros, sufrimientos principalmente hoy en día como se encuentra México en ese ambiente de inseguridad, de incertidumbre, mucha gente ha padecido más de cerca la pasión de Jesús por medio del secuestro, de los levantones, de los asesinatos pero también nosotros estamos cargando con esa cruz y pasión del Señor”.

No obstante, dijo, Cristo no se quedó en la cruz sino que lo bajaron; no se quedó en el sepulcro y resucitó, homenajeando la vida.

“Nosotros no debemos quedar en el dolor, en la pasión, en la cruz. Así como Cristo al tercer día resucitó, espero en Dios que el estado de Guerrero y en particular la ciudad de Chilapa pueda resucitar.

“Después de la oscuridad viene la luz, después del sufrimiento viene la alegría y tenemos que recobrar esa fe, esa esperanza y que siempre, siempre, estará el bien sobre el mal”.

Consultado al concluir la misa, el Obispo dio su postura sobre la balacera en Acapulco que provocó que una procesión fuera suspendida. “(Fue) en pleno Viacrucis esta balacera, he mencionado que hay gente deshumanizada, que no se tienta el corazón pero hay que ser bien claros, esa gente es el fruto de una sociedad, de un tejido que se nos ha desbaratado y la gran tarea de nosotros es rehacer ese tejido social inculcando valores a la sociedad desde la familia, la escuela, el Gobierno, desde la iglesia; tenemos que empoderar a la ciudadanía y Dios quiera se puedan evitar esos lamentables sucesos”.

–Ayer, las autoridades electorales pidieron a candidatos y partidos políticos que no se presione ni coaccione el voto en el actual ambiente de violencia; ¿qué opinión le merece esta postura?

–No pues claro, escuché abiertamente la petición que no se compre el voto y esto es muy importante. Yo podré decir que el día de hoy (viernes) me reuní con uno de los grandes capos de la droga e incluso él me pedía eso: que los candidatos no ganen a la gente por medio de dádivas sino que si los candidatos quieren hacer algún beneficio a la comunidad, que sea colectivo y no para comprar el voto.

“Si esto lo dicen estas personas, que según a ojos de muchos son los malos y también las autoridades lo están diciendo pues tiene que ser un voto libre, razonado, sobre todo bien pensado y en entera libertad”.

Luego el Obispo llamó a los candidatos a que en sus propuestas y campañas electorales aborden la inseguridad, corrupción y la impunidad.

“Un llamado a todos los candidatos, que deben poner el dedo en la llaga, en la inseguridad, en la corrupción, en la impunidad que estamos viviendo, poner el dedo en la desigualdad social en la cual se esta desarrollando México, la falta de oportunidades y trabajo que eso es lo que muchas veces que muchos individuos se salgan de la ley y obren mal”.

–¿En esta reunión que usted sostuvo se planteó el tema de una tregua, una amnistía o algún mensaje que a usted le hayan pedido que le dieran al Gobernador (Héctor Astudillo) o a las autoridades?

“No directamente un mensaje al Gobernador, sino un mensaje así general, que esas personas están dispuestas a cooperar, a respetar el voto y sobre todo algo muy importante que acordamos con estas personas es que van a dejar en entera libertad a estos candidatos y que el pueblo elija, eso me agradó muchísimo que esas mismas personas no van a coaccionar el voto por medio de la violencia”.

“Más bien están pidiendo que se dé en entera libertad y que el Gobierno, como lo hacen algunos candidatos, no coaccionen el voto de la gente dando dádivas, dinero, escobas o despensas”, añadió.

–¿Esa reunión fue en está región, dentro de su Diócesis, en Tierra Caliente…?

–No pudiera decir más, es aquí en Guerrero.

–¿Algo que quiera contextualizar sobre ese tema acá en Chilapa?

–Chilapa ha sido una de las ciudades mártires de Guerrero, desgraciadamente se ha dado a conocer en una manera internacional por la violencia que se está dando. Mi presencia aquí en Chilapa en estos días santos es para darle confianza a la gente, yo poner mi granito de arena y esto es muy importante, que la gente se empodere de la ciudad y de las instituciones.

“Decirle a las personas que se dedican al mal, que no queremos que sigan haciendo el mal, las aceptamos como personas, como ciudadanos, pero que ya no causen más lagrimas, más dolor, que la gente ya está más adolorida”.

–¿Podemos decir que esa fue su petición (en la reunión)?

–Si, exactamente, yo a estas personas también se los pedí, yo preguntaba de dos asesinatos que hubo ayer (jueves) en Chilpancingo, incluso a mí me tocó a ver uno a media calle y entonces esas personas me informaban que mas bien fue una cosa personal, el primer asesinato que fue como a las diez de la mañana; el otro fue en la Alameda, un estudiante y que realmente hasta ahorita yo no sé o estas personas no saben por qué lo asesinaron.